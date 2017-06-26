Суд отказал в банкротстве "НижегородгражданНИИпроекта"

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Суд отказал в банкротстве МП "НижегородгражданНИИпроект". Об этом говорится в картотеке дел арбитражного суда Нижегородской области.
Согласно информации, 27 июня 2017 года суд решил отказать во введении наблюдения и оставить заявление истца без рассмотрения.
Напомним, иск поступил в суд 12 января 2017 года от инспекции ФНС России по Нижегородскому району Нижнего Новгорода.
Как сообщалось ранее, убыток МП "НижегородгражданНИИпроект" за девять месяцев 2016 года превысил 8 млн рублей по сравнению с прибылью за тот же период 2015 года.
По итогам 2016 года предприятие также оказалось убыточным. Как поясняли в горадминистрации, доходы у "НижегородгражданНИИпроект" оказались ниже более чем на 70% в связи с переносом сроков оплаты по проекту планировки ВСМ "Москва-Казань".
Напомним также, что МП "НижегородгражданНИИпроект" в 2015 году было выбрано для подготовки проекта планировки и межевания территории области для строительства высокоскоростной магистрали на территории региона.
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МП "НижегородгражданНИИпроект" – старейший проектный институт в области строительства, архитектуры и градостроительства Нижегородской области и Нижнего Новгорода. Занимается разработкой градостроительной документации (генеральные планы городов и населенных пунктов, комплексные схемы градостроительного планирования, проекты планировки и застройки жилых районов), архитектурно-строительным проектированием (жилые и общественные здания), проектированием объектов и коммуникаций инженерной инфраструктуры.
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