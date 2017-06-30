Коллегия присяжных признала виновными всех обвиняемых по уголовному делу об убийстве Бориса Немцова Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Коллегия присяжных признала виновными всех обвиняемых по уголовному делу об убийстве Бориса Немцова. Об этом сообщает ТАСС.



Такое решение было вынесено коллегией 29 июня 2017 года в Московском окружном военном суде. Присяжные удалились в совещательную комнату 27 июня, однако вердикт в отношении пятерых обвиняемых в убийстве политика Бориса Немцова вынесли только сегодня.



"Доказано ли, что Заур Дадаев совместно с Анзором и Шадидом Губашевыми, Тамерланом Эскерхановым и Хамзатом Бахаевым примерно в конце сентября 2014 года согласился на предложение лица, находящегося в розыске, за вознаграждение в сумме не менее 15 млн рублей лишить жизни Немцова? Вступил ли в группу из соучастников, объединенных между собой по признаку длительного знакомства и имеющих родственные связи, с единой целью и с соблюдением мер конспирации, следуя единому плану? Да, доказано", - огласил решение присяжных судья Юрий Житников.



Издание также уточняет, что за виновность Дадаева проголосовали 10 из 12 присяжных. При этом четверо из 12 сочли его заслуживающим снисхождения.



Как сообщает РИА Новости, 27 июня суд исключил двух присяжных перед вынесением вердикта по делу об убийстве Бориса Немцова. Один из присяжных принес в совещательную посторонние материалы, до этого судья удалил присяжную из-за того, что она скрыла судимости мужа. Таким образом, в коллегии осталось 13 заседателей. Для вынесения вердикта в ней должно быть как минимум 12 присяжных.



Напомним, суд начал слушания по делу об убийстве Немцова 3 октября 2016 года. На скамье подсудимых - Заур Дадаев, Шадид Губашев, Анзор Губашев, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Им предъявлено обвинение в совершении убийства по найму в составе организованной группы и незаконном приобретении, ношении, перевозке и хранении огнестрельного оружия (пп. "ж, з" ч.2 ст. 105 УК РФ и ч. 3 ст. 222 УК РФ). Расследование этого преступления длилось меньше года.



Уголовное дело по факту убийства Бориса Немцова направлено в суд 29 июня 2016 года, когда заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение. В отношении предполагаемого заказчика и организатора убийства Мухудинова дело выделено в отдельное производство. Он, а также иные неустановленные лица, с ноября 2015 года находятся в международном розыске. Напомним, уголовное преследование Шаванова в ноябре 2015 года прекращено в связи с его смертью при самоподрыве в ходе задержания в городе Грозном.



Как сообщалось ранее, Борис Немцов похоронен на Троекуровском кладбище в Москве 3 марта 2015 года.