Нижегородский Фонд капремонта МКД планирует освоить 4,7 млрд рублей в 2017 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов (МКД) Нижегородской области планирует освоить 4,7 млрд рублей в 2017 году. Об этом и.о. гендиректора Фонда Владимир Челомин сообщил на заседании Законодательного собрания региона 29 июня 2017 года.

По его словам, именно такая сумма необходима для ремонта 1700 домов. При этом только 450 из них – план 2017 года, остальные 1250 МКД должны были быть отремонтированы в прошлом году, но подрядчики не успели выполнить работы. Как отметил Владимир Челомин, когда не удается "взбодрить" подрядчиков, Фонд идет на расторжение контрактов, однако старается этого не делать, чтобы не затягивать сроки ещё больше.

Гендиректор организации рассказал, что в настоящее время на объектах капитального ремонта работает 74 подрядных организации и порядка двух тысяч человек. При этом, по мнению Челомина, этого недостаточно. "Необходимо доводить численность работающих до 3-3,5 тысяч человек, чтобы выполнить запланированные объемы работ. Поэтому сейчас в первую очередь мы планируем увеличить численность работающих на фасадах, кровлях, отоплении", - подчеркнул он.

По информации Владимира Челомина, сейчас на счете Фонда находится 4,15 млрд рублей и 250 млн рублей процентов.

Гендиректор Фонда также сообщил, что в программе ремонта лифтов на 2017 года запланирован монтаж 150 лифтов. "У нас есть полный комплект документации и в ближайшее время мы начинаем объявлять аукционы по выбору подрядных организаций с учетом выполнения работ до 1 ноября 2017 года. Что касается программы 2016 года, которая зависла в судах, мы договорились о расторжении договоров и с 15 июля будем объявлять новые аукционы по лифтам 2016 года", - заключил Челомин.

Напомним, что Фонд капремонта в 2016 году заменил 57 лифтов в Нижнем Новгороде из 618 планируемых.

Напомним также, что с учетом переходящего остатка 2015-2016 гг и плана на 2017 год в Нижегородской области предполагается к началу 2018 года отремонтировать порядка 1500-1700 домов.