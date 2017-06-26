Ремонт дорог по федеральной программе выполнен в Нижнем Новгороде на 49% по данным на 29 июня Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Ремонт дорог по федеральной программе выполнен в Нижнем Новгороде на 49% по данным на 29 июня 2017 года. Об этом сообщает управление по связям со СМИ горадминистрации.

Накануне 29 июня исполняющий обязанности главы администрации Нижнего Новгорода Сергей Миронов провёл проверку работ по капитальному ремонту дорог в рамках федеральной программы "Безопасные и качественные дороги».

Согласно информации, в настоящее время работы ведутся на 33 объектах в Автозаводском, Канавинском, Ленинском, Московском, Приокском, Нижегородском и Советском районах. Асфальтовое покрытие уложено на 788 тысячах кв метров дорог и тротуаров, что составляет 49% от предусмотренного объёма работ. В основном при ремонте дорожного полотна используется щебёночно-мастичная смесь, обладающая улучшенными эксплуатационными свойствами.

"Все подрядчики придерживаются графиков. Качество их работ контролируется ежедневно, не только со стороны муниципалитета, но и региональными и федеральными надзорными службами. Уверен, что дороги, которые мы в этом году сделаем для нижегородцев, прослужат минимум пять лет без дополнительных вложений", - подвёл итоги объезда Сергей Миронов.

"Основной объём работ проходит по ночам для того, чтобы крупногабаритная асфальтоукладочная техника не создавала дополнительных пробок на центральных транспортных магистралях города. В частности, на проспекте Ленина в Автозаводском районе, чтобы не перекрывать движение полностью, для ремонта закрывают попеременно по одной полосе. На проспекте Гагарина ширина проезжей части позволяет закрывать для ремонта сразу две полосы и асфальтировать их без швов", - отмечается в сообщении.

Напомним, что ремонт дорог в рамках в рамках федерального проекта "Безопасные и качественные дороги" начался в Нижнем Новгороде с 10 апреля. Всего в 2017 году планируется отремонтировать более 1,6 млн квадратных метров (11,4% от всей площади) нижегородских дорог и тротуаров.

Общая сумма контрактов по ремонту дорог в семи районах города составила почти 2,09 млрд рублей. Облправительство в рамках софинансирования программы выделило 1,2 млрд рублей.

Напомним, Нижегородская область вошла в тройку субъектов РФ, где в пилотном режиме будет реализовываться федеральный приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги".