Пропавший на автостанции в Лысково Нижегородской области Александр Юшин найден живым с потерей памяти Общество

Александр Юшин Фото: ПСО "Волонтер"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Пропавший на автостанции в Лысково Нижегородской области Александр Юшин найден живым 30 июня 2017 года. Об этом сообщает нижегородский поисково-спасательный отряд "Волонтёр".

Согласно информации, мужчину нашли в Лысково прохожие, опознав его по ориентировкам. Как выяснилось, мужчина страдает потерей памяти. В настоящий момент волонтёры везут его к родственникам.

Напомним, 28 июня 58-летний Александр Юшин ехал на автомобиле с женой из г.Бугульма в Москву. На автостанции в г. Лысково Нижегородской области мужчина пошел в магазин и не вернулся.