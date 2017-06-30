Пропавший на автостанции в Лысково Нижегородской области Александр Юшин найден живым с потерей памяти

Александр Юшин
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Пропавший на автостанции в Лысково Нижегородской области Александр Юшин найден живым 30 июня 2017 года. Об этом сообщает нижегородский поисково-спасательный отряд "Волонтёр".
Согласно информации, мужчину нашли в Лысково прохожие, опознав его по ориентировкам. Как выяснилось, мужчина страдает потерей памяти. В настоящий момент волонтёры везут его к родственникам.
Напомним, 28 июня 58-летний Александр Юшин ехал на автомобиле с женой из г.Бугульма в Москву. На автостанции в г. Лысково Нижегородской области мужчина пошел в магазин и не вернулся.
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