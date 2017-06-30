Александр Юшин
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Мужчина пропал с автостанции в г.Лысково Нижегородской области 28 июня 2017 года. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтер".
Согласно информации, 58-летний Александр Юшин ехал на автомобиле с женой из г.Бугульма в г. Москва. На автостанции в г. Лысково пошел в магазин и не вернулся.
Приметы пропавшего: рост 170 см, среднего телосложения, волосы короткие темные с проседью. Был одет в серую футболку, черные спортивные штаны и темно-синие кроссовки. Особы приметы: татуировка на левом плече (группа крови).
Волонтёры просят сообщать любую информацию о местонахождении пропавшего по телефонам: 102 (полиция), 8 (831) 291-51-51 (волонтёры).
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