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Общество

Почти 2,7 тысяч студентов ННГАСУ будут переведены в другие вузы с лишенных аккредитации специальностей

03 июля 2017 16:30  [283] Общество
ННГАСУ

ННГАСУ

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Почти 2,7 тысяч студентов ННГАСУ будут переведены в другие вузы с лишенных аккредитации специальностей. Об этом ректор Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета Андрей Лапшин сообщил на пресс-конференции 3 июля 2017 года.

По его словам, руководство вуза на данный момент уже договорилось с другими высшими учебными заведениями о переводе студентов со специальностей, лишившихся государственной аккредитации (все экономические направления и юриспруденция). Среди учебных заведений, которые будут предложены студентам: ННГУ им. Лобачевского, НГЛУ им. Добролюбова, Приволжский филиал университета правосудия, Волжский университет путей сообщения, НГПУ им. Минина.

"В период с 5 по 8 июля будут проведены собрания со студентами, где им будет предложено или перевестись в другие вузы или выбрать для продолжения обучения наши аккредитованные направления. Такая возможность есть, и мы её предоставим", – отметил ректор вуза.

По словам Лапшина, уведомление об отзыве аккредитации пришло после защиты квалификационных работ выпуска 2017 года, и все выпускники получили дипломы гособразца. Поэтому переводиться будут только те, кто на данный имеет статус студента. Общая численность учащихся составляет 2694 человека (537 человек на очной форме обучения и 2157 – на заочной).

"Те, кто подали заявление для поступления в наш вуз в эту приемную комиссию, своевременно уведомлены о лишении аккредитации, им предложено подавать документы в другие учебные заведения. Документы о возвращении аккредитации можно подавать через год, однако на данный момент вуз не планирует это делать. В свое время вузы ввели такие специальности не от хорошей жизни, надо было их свернуть раньше. Теперь будем развивать свои профильные направления", - сообщил Лапшин.

Он также отметил, что в связи со сложившейся ситуацией большинство преподавателей, работавших на лишенных аккредитации специальностях, будет сокращено. Их общий профессорско-преподавательский состав насчитывает 200 человек.

Напомним, что Рособрнадзор отказал ННГАСУ в аккредитации по ряду направлений 29 июня 2017 года.

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