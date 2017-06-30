Одиннадцать юрлиц подали заявки на первый конкурс по новым частным маршрутам в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Одиннадцать юрлиц подали заявки на первый конкурс по новым частным маршрутам в Нижнем Новгороде. Об этом журналистам сообщил первый заместитель главы горадминистрации Сергей Миронов после оперативного совещания 4 июля.



На первый конкурс выставлено шесть маршрутов: №75 ("Поселок Нагулино – Микрорайон Соцгород 2"), №34 ("Улица Долгополова – Микрорайон Верхние Печеры"), №81 ("Микрорайон Кузнечиха-2 – Улица Дружаева"), №44 ("Улица Космическая – Улица Пермякова"), №13 ("Автостанция "Канавинская" – Улица Адмирала Нахимова") и №88 ("Поселок Дачный – Микрорайон Молитовский").



"На конкурс заявились 11 юридических лиц. На следующей неделе (10 июля, – прим. НИА "Нижний Новгород") должны быть подведены итоги", - рассказал Сергей Миронов.



Напомним, что 12 июля 2016 года Миронов подписал постановление "Об утверждении документа планирования регулярных перевозок в Нижнем Новгороде", согласно которому в течение 2016-2017 годов запланирована отмена 31 маршрута, осуществляющих пассажирские перевозки по нерегулируемым тарифам.

В течение года документ претерпевал изменения, и по данным на июнь 2017 года планируется ввести 23 новых частных маршрута, а отменить – 26: Т-2, Т-6, Т-9, Т-10, Т-14, Т-17, Т-19, Т-23, Т-29, Т-33, Т-34, Т-35, Т-38, Т-44, Т-48, Т-49, Т-51, Т-52, Т-55, Т-62, Т-65, Т-66, Т-68, Т-72, Т-81, Т-115. Результаты первых двух конкурсов на новые маршруты будут известны в июле 2017 года. Эти конкурсы в арбитражном суде сейчас оспаривают восемь частных перевозчиков.