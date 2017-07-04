Уголовное дело возбуждено из-за нецелевого расходования бюджета при ликвидации "Белого моря" в Нижегородской области Общество

Шламонакопитель Белое море Фото: НИА "Нижний Новгород"

Уголовное дело возбуждено из-за нецелевого расходования бюджета при ликвидации "Белого моря" в Нижегородской области. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону 5 иля 2017 года .

По версии следствия, в 2012 году ОАО "Сибур-Нефтехим" по договору на безвозмездной основе передало администрации Дзержинска шламонакопитель "Белое море", расположенный на территории завода "Капролактам". По условиям контракта бывший собственник осуществляет софинансирование работ по консервации шламонакопителя.

В целях исполнения указанных обязательств "Сибур-Нефтехим" в августе 2013 года перечислил 77 млн рублей со счетов дочерней компании (АО "Индустриальный парк "Ока-Полимер"), которые предназначались для консервации шламонакопителя и в дальнейшем поступили на счет администрации города.

В 2016-2017 годах 65 млн рублей из денег, выделенных по целевому предназначению, были израсходованы горадминистрацией на цели, не связанные с ликвидацией шламонакопителя.

"Противоправные действия представителей администрации города Дзержинска были выявлены сотрудниками УФСБ по Нижегородской области", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено дело по п."б" ч.2 ст.285.1 УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средств в особо крупном размере). Расследование продолжается.

Напомним, в декабре 2015 года стало известно, что первый контракт (с ООО "СМП-Строй") на ликвидацию шламонакопителя "Белое море" расторгнут. Этому предшествовало то, что Росприроднадзор дал отрицательное заключение по проекту. В мае 2016 года правительство РФ определило "Газэнергострой" единственным подрядчиком по ликвидации трех опасных объектов в Дзержинске: "Белого моря", "Черной дыры" и "Игумнова". Эти объекты должны быть законсервированы/рекультивированы по поручению Дмитрия Медведева, данного еще в 2011 году, когда он был президентом РФ.

Напомним также, в октябре 2014 года директор департамента стратегического развития, промышленности, инвестиционной политики и экологии администрации Дзержинска была признана виновной в совершении служебного подлога злоупотреблении должностными полномочиями при приемке работе, связанных с ликвидацией "Черной дыры". Ущерб от ее действий оценивался в 45 млн рублей. Она тогда была приговорена к двум годам условно. 15 января 2015 года Нижегородским облсудом приговор был отменен, и дело направлено на пересмотр. Однако в мае того же года дело было прекращено из-за амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной Войне.