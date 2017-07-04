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Общество

Департамент образования планирует закрыть нижегородскую гимназию №1 на ремонт осенью 2017 года

05 июля 2017 13:46  [326] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Департамент образования планирует закрыть нижегородскую гимназию №1 на ремонт осенью 2017 года. Эту информацию НИА "Нижний Новгород" подтвердили родители учеников образовательного учреждения 5 июля 2017 года.

По словам собеседника агентства, ожидается, что в течение первой четверти 2017/2018 учебного года школьников переведут на обучение во вторую смену в другие образовательные учреждения. В частности, называется лицей №8 и школа №22.

"Точные сроки окончания ремонта нам неизвестны, Объем работ тоже пока не ясен – будет ли отреставрирован только фасад или же будут вестись работы внутри здания", - отметила мама одной из учениц.

НИА "Нижний Новгород" утром 5 июля направил в администрацию Нижнего Новгорода запрос по данной теме. На момент опубликования материала ответа от мэрии не поступило. С руководством школы связаться пока также не удалось.

Напомним, что на пл. Минина, в районе гимназии №1, в июне 2018 года будет организована фан-зона для болельщиков к ЧМ-2018. Площадь фан-зоны вместе с прилегающими территориями, согласно техзаданию, составит 6 га. Она будет рассчитана на 15 тысяч человек. В связи с этим, в частности, рассматривается возможность переноса места празднования Дня города в 2018 году.

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