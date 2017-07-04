Десять светофоров не работают в Нижнем Новгороде 6 июля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Десять светофоров не работают в Нижнем Новгороде 6 июля 2017 года. Об этом сообщается на сайте нижегородского Центра организации дорожного движения.

Согласно информации, на семи светофорных объектах проводится техническое обслуживание, три не функционируют из-за отключения электроснабжения.

В связи с техническим обслуживанием отключены светофоры: на пр. Октября у школы №133, на пересечении ул. Новикова-Прибоя и ул. Аксакова, на ул. Гайдара у МЖК, на ул. Студенческой у здания Центрального архива Нижегородской области. Ещё три светофора не работают на ул. Родионова: на перекрестках с ул. Рокадная, ул. Лопатина и у завода "Маяк".

В связи с отключением электроснабжения с 09:00 до 18:00 не работает светофор на Московском шоссе у "Комиссионного магазина", также с 09:00 до 17:00 отключен светофор на пересечении ул. Коммунистической и ул. Прокофьева. Кроме того, с 11:00 до 17:00 отключен светофор на ул. Верхнепечёрской у дома №3.

Напомним также, что подтопления, остановку трамваев и поваленные деревья принесла непогода в Нижний Новгород 5-6 июля.