Администрация Советского района Нижнего Новгорода объяснила разрушение моста в Кузнечихе засором перепускной трубы Происшествия

Автомобильный мост через реку Старка частично обрушился в мкр. Кузнечиха 6 июля Фото: ЧП | ДТП Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Администрация Советского района Нижнего Новгорода объяснила разрушение моста в Кузнечихе засором перепускной трубы. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили в райадминистрации 7 июля 2017 года.

Согласно информации, разрушение переправы через реку Старка в районе радиорынка "Герц" привело к закрытию движения по дороге районного значения, которая соединяет два района Советский и Нижегородский и является дорогой-дублером ул. Бринского. Мост был построен более 20 лет назад, как временный объект, для организации проезда транспорта на площадку для складирования снега.

Как сообщили в райадминистрации, в связи обильными осадками и в результате засора перепускной трубы в районе моста, образовалось большое скопление воды, что привело к подмыву грунта и разрушению моста.

6 июля в 17:00 администрация Советского района на место аварии вызвала экстренные службы (ГИБДД, Центр организации дорожного движения, подрядную организацию "Гамма") для обсуждения алгоритма действий в рамках внештатной ситуации. В первую очередь было закрыто передвижение по мосту.

Также глава администрации Советского района Владимир Исаев провел экстренное совещание по вопросу разработки схемы движения на период восстановительных работ аварийного моста и установке технических средств регулирования дорожного движения.

Администрацией района предложено организовать временное движение транспорта по территориям рынков. Народный" и "Советский".

Вопрос восстановления переправы сейчас находится на контроле и.о. главы горадминистрации Сергея Миронова. Согласно информации, после проведения обследования и оценки объемов работ ему будут представлены варианты восстановления моста, и после этого уже будет принято окончательное решение.

Напомним также, что в результате ливней 6 июля в центре Нижнего Новгорода произошёл оползень на Зеленском съезде. Движение по съезду в обе стороны было перекрыто.