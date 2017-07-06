Подрядчик начал восстановление Зеленского съезда в Нижнем Новгороде после схода грунта Общество

Сход грунта произошёл на Зеленском съезде 6 июля Фото: НИА "Нижний Новгород"

Подрядчик начал восстановление Зеленского съезда в Нижнем Новгороде после схода грунта. Об этом сообщает управление по взаимодействию со СМИ горадминистрации 7 июля 2017 года.

Замдиректора МКУ "Управление городскими сетями наружного освещения и инженерной защиты города Андрей Николаев причиной схода грунта объемом около 100 кубометров назвал "проливные залповые дожди".

По его словам, сегодня подрядная организация уже убрала остатки грунта, и приступила к восстановлению откоса.

Также сообщается, что в течение дня в Нижнем Новгороде продолжается откачка воды: в Автозаводском районе – на улицах Комсомольская, Васнецова и Дьяконова, в Канавинском – на улице Архимеда, в Московском районе – на улицах Рябцева и Чаадаева. За сутки с проезжей части и из дворов откачано больше 6900 кубических метров воды.

Домоуправляющие компании продолжают распиливать и вывозить упавшие ветки и деревья – за двое суток убрано 94 дерева. Для ликвидации последствий неблагоприятных погодных явлений привлечено 80 единиц техники и 194 человек личного состава.

По-прежнему закрыто движение в районе радиорынка "Герц" из-за частичного обрушения моста через р.Старка.