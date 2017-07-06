День металлурга
Ростелеком
Фонд социального страхования
Последние новости рубрики Общество
07 июля 2017 16:00  [99] Подрядчик начал восстановление Зеленского съезда в Нижнем Новгороде после схода грунта
07 июля 2017 15:14  [70] Роспотребнадзор оштрафовал нижегородских продавцов игрушек на 0,6 млн рублей за I полугодие 2017 года
07 июля 2017 14:50  [94] Более 20 случаев клещевого бореллиоза зарегистрировано в Нижегородской области на начало июля 2017 года
07 июля 2017 13:58  [101] Откачка воды после ливня производилась с 11 улиц в Канавинском районе Нижнего Новгорода 6 июля
07 июля 2017 13:28  [173] Администрация Дзержинска Нижегородской области опровергает нецелевое расходование денег при ликвидации "Белого моря"
07 июля 2017 13:18  [158] Нижегородская Госавтоинспекция призвала автовладельцев "не стесняться обращаться за помощью"
07 июля 2017 13:14  [156] Нижегородские синоптики прогнозируют потепление до +26 в регионе к 12 июля
07 июля 2017 13:06  [106] "Предоставление участков многодетным предусмотрено законом, и органы власти должны завершить эту работу", - Александр Мурзин
07 июля 2017 12:25  [191] Прием заявок на конкурс по формированию Общественной палаты стартовал в Нижнем Новгороде 7 июля
07 июля 2017 11:46  [297] Нижний Новгород после ливней 6 июля
Общество

Подрядчик начал восстановление Зеленского съезда в Нижнем Новгороде после схода грунта

07 июля 2017 16:00  [99] Общество
Сход грунта произошёл на Зеленском съезде 6 июля

Сход грунта произошёл на Зеленском съезде 6 июля

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Подрядчик начал восстановление Зеленского съезда в Нижнем Новгороде после схода грунта. Об этом сообщает управление по взаимодействию со СМИ горадминистрации 7 июля 2017 года.

Замдиректора МКУ "Управление городскими сетями наружного освещения и инженерной защиты города Андрей Николаев причиной схода грунта объемом около 100 кубометров назвал "проливные залповые дожди".

По его словам, сегодня подрядная организация уже убрала остатки грунта, и приступила к восстановлению откоса.

Также сообщается, что в течение дня в Нижнем Новгороде продолжается откачка воды: в Автозаводском районе – на улицах Комсомольская, Васнецова и Дьяконова, в Канавинском – на улице Архимеда, в Московском районе – на улицах Рябцева и Чаадаева. За сутки с проезжей части и из дворов откачано больше 6900 кубических метров воды.

Домоуправляющие компании продолжают распиливать и вывозить упавшие ветки и деревья – за двое суток убрано 94 дерева. Для ликвидации последствий неблагоприятных погодных явлений привлечено 80 единиц техники и 194 человек личного состава.

По-прежнему закрыто движение в районе радиорынка "Герц" из-за частичного обрушения моста через р.Старка.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
Водоканал
Фотофакт
Оползень перекрыл движение по Зеленскому съезду в Нижнем Новгороде06 июля 2017Оползень перекрыл движение по Зеленскому съезду в Нижнем Новгороде

Дмитрий Митрохин

Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph