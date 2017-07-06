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Экономика

Сумма бюджетных кредитов Нижнего Новгорода увеличилась за июнь 2017 года почти в 3,5 раза

07 июля 2017 16:19  [53] Экономика
Администрация Нижнего Новгорода

Администрация Нижнего Новгорода

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Сумма бюджетных кредитов Нижнего Новгорода увеличилась за июнь 2017 года почти в 3,5 раза. Данные о размере муниципального внутреннего долга областного центра опубликованы на сайте департамента финансов городской администрации 7 июля 2017 года.

Согласно опубликованной информации, общая сумма долга за июнь текущего года увеличилась на 1,4% - с 7,75 до 7,86 млрд рублей. При этом объем банковских кредитов уменьшился на 13,7% - с 7,3 до 6,3 млрд рублей.

Сумма бюджетных кредитов увеличилась с 450 млн рублей до 1,56 млрд рублей. В июне 2017 года управление федерального казначейства по Нижегородской области выделило Нижнему Новгороду кредит на 1,1 млрд рублей со сроком погашения обязательств – 24 июля 2017 года.

Напомним, что 22 февраля 2017 года, Дума Нижнего Новгорода согласовала размещение облигаций на 5 млрд рублей. Директор департамента финансов Юрий Мочалкин тогда отмечал, что этими средствами будут замещены "краткосрочные" банковские кредиты с самыми высокими процентными ставками. В мае 2017 года нижегородская администрация выбрала организатора выпуска займа.

Напомним также, что более года назад - в ноябре 2015 года - Дума увеличила предельный объем муниципального долга с 70% до 80%. В проекте бюджета на 2016 год администрация прогнозировала рост муниципального долга до 9,1 млрд рублей к 2017 году.

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