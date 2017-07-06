Нижегородская администрация планирует ликвидировать последствия оползня на съезде за месяц "после стабилизации погоды" Общество

Сход грунта произошёл на Зеленском съезде 6 июля Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация назвала ориентировочные сроки ликвидации последствий оползня на Зеленском съезде. Соответствующую информацию журналистам предоставил первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Сергей Миронов после оперативного совещания 10 июля 2017 года.



По его словам, склон будет восстановлен "в течение месяца после того, как устоится погода". "Сегодня я поблагодарил все подразделения Нижнего Новгорода, занимавшиеся этим вопросом. Все службы сработали оперативно. Движение по склону мы возобновили через два часа после происшествия", - подчеркнул Миронов.



Напомним, что оползень перекрыл дорогу в центре Нижнего Новгорода 6 июля 2017 года. Замдиректора МКУ "Управление городскими сетями наружного освещения и инженерной защиты города Андрей Николаев причиной схода грунта объемом около 100 кубометров назвал "проливные залповые дожди".



Напомним также, что это не первый случай схода грунта на данном участке. 22 апреля 2016 года произошла оплывина. В тот же день из-за дождей произошел оползень в районе метромоста.