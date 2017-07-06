День металлурга
Ростелеком
Фонд социального страхования
Последние новости рубрики Общество
10 июля 2017 14:36  [8] Нижегородская администрация рассчитывает построить школу в мкрн "Бурнаковский" до 2021 года
10 июля 2017 14:32  [19] Нижегородская администрация сообщает о выходе на линию шести новых частных маршрутов с 15 июля 2017 года
10 июля 2017 14:28  [34] Аукцион на строительство выхода из метро в здание ЦУМа в Нижнем Новгороде не состоялся в третий раз
10 июля 2017 14:25  [35] Рекордная суточная норма осадков была зарегистрирована в Нижнем Новгороде 6 июля
10 июля 2017 13:54  [56] Три моста затопило в Нижегородской области по данным на 12:00 10 июля
10 июля 2017 13:10  [112] Нижегородская администрация планирует ликвидировать последствия оползня на съезде за месяц "после стабилизации погоды"
10 июля 2017 13:08  [70] Техническим директором Сормовской ТЭЦ в Нижнем Новгороде назначен Александр Пиголицын
10 июля 2017 11:24  [129] Нижегородская администрация не намерена брать в муниципальную собственность здание бывшего ПТУ на ул. Чаадаева
09 июля 2017 21:55  [446] Фестиваль электронной музыки и современных технологий "Alfa Future People" в четвертый раз прошел в Нижегородской области
08 июля 2017 13:49  [174] Карантин по бешенству введен в Кстовском районе Нижегородской области до 25 августа 2017 года
Общество

Нижегородская администрация планирует ликвидировать последствия оползня на съезде за месяц "после стабилизации погоды"

10 июля 2017 13:10  [112] Общество
Сход грунта произошёл на Зеленском съезде 6 июля

Сход грунта произошёл на Зеленском съезде 6 июля

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация назвала ориентировочные сроки ликвидации последствий оползня на Зеленском съезде. Соответствующую информацию журналистам предоставил первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Сергей Миронов после оперативного совещания 10 июля 2017 года.

По его словам, склон будет восстановлен "в течение месяца после того, как устоится погода". "Сегодня я поблагодарил все подразделения Нижнего Новгорода, занимавшиеся этим вопросом. Все службы сработали оперативно. Движение по склону мы возобновили через два часа после происшествия", - подчеркнул Миронов.

Напомним, что оползень перекрыл дорогу в центре Нижнего Новгорода 6 июля 2017 года. Замдиректора МКУ "Управление городскими сетями наружного освещения и инженерной защиты города Андрей Николаев причиной схода грунта объемом около 100 кубометров назвал "проливные залповые дожди".

Напомним также, что это не первый случай схода грунта на данном участке. 22 апреля 2016 года произошла оплывина. В тот же день из-за дождей произошел оползень в районе метромоста.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
Водоканал
Фотофакт
Оползень перекрыл движение по Зеленскому съезду в Нижнем Новгороде06 июля 2017Оползень перекрыл движение по Зеленскому съезду в Нижнем Новгороде

Дмитрий Митрохин

Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph