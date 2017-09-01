Подрядчик завершил монтаж кровли над зрительскими трибунами стадиона "Нижний Новгород" Спорт

Стадион Нижний Новгород Фото: Стройтрансгаз

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Подрядчик (АО "Стройтрансгаз") завершил монтаж кровли над зрительскими трибунами стадиона "Нижний Новгород". Об этом сообщается в пресс-релизе компании 31 августа 2017 года.



Согласно информации, за два месяца специалистами смонтировано более 34 тысяч кв метров покрытия. Это практически 60% от общей площади кровли, которая составляет 57 тысяч кв метров. Осенью 2017 года подрядчику предстоит полностью завершить работы по устройству кровли стадиона, смонтировав покрытие над зоной фойе. Футбольное поле стадиона, согласно проекту, останется открытым.



"Кровля стадиона выполняется из пластин поликарбоната высокой прочности белого, синего и голубого цветов, чередующихся в шахматном порядке. Покрытие защитит зрителей от ультрафиолетового излучения и атмосферных осадков. Во время дождя вода будет стекать в дождеприемные лотки и перенаправляться в систему ливневой канализации. Разработка проекта велась с учетом климатических особенностей региона – кровля выдержит серьезную ветровую и снеговую нагрузки. Водосборные лотки и трубопроводы оборудуют системой подогрева, препятствующей образованию наледей и способствующей таянию снега", - говорится в пресс-релизе.



В сообщении также говорится, что параллельно на стадионе продолжаются другие виды работ. Так, ведется благоустройство территории, отделка помещений, продолжается монтаж инженерных систем, технического оборудования и зрительских кресел (установлено более 10,5 тысяч штук). Специалисты проводят мероприятия по уходу за газоном будущего футбольного поля, устройство которого планируется завершить в сентябре 2017 года после прошивки игровой площадки полимерным волокном. В строительстве объекта задействовано более 2,5 тысячи человек.



Как сообщалось ранее, "Стройтрансгаз" перенес завершение работ по покраске стадиона на конец октября из-за дождей. Первоначально закончить покраску планировалось до конца июня.



Напомним, что строительство стадиона планируется завершить до конца 2017 года. Госконтракт на возведение объекта Минспорта РФ и "Стройтрансгаз" подписали в конце декабря 2014 года. Цена контракта - 16,756 млрд рублей. В Нижнем Новгороде пройдут шесть матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года, в том числе 1/4 финала.