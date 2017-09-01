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Культура и отдых

Нижегородская комиссия по топонимике рассмотрит вопрос присвоения Театральной площади имени Евгения Евстигнеева

04 сентября 2017 18:34  [120] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская комиссия по топонимике рассмотрит вопрос присвоения Театральной площади имени Евгения Евстигнеева. Эту информацию НИА "Нижний Новгород" подтвердил представитель инициативной группы Андрей Вовк 4 сентября 2017 года.

По его словам, инициатива получила одобрение в администрации Нижегородского района. "Теперь ее должна рассмотреть топонимическая комиссия, затем – комиссия Гордумы по МСУ. Уже в октябре обещают вынести данный вопрос на заседание Гордумы", - отметил Андрей Вовк.

Напомним, что в октябре 2016 года редакция газеты "Патриоты Нижнего" предложила назвать улицу в честь Евгения Евстигнеева. В ноябре прошлого года администрация Нижегородского района предложила три варианта увековечивания памяти Евгения Евстигнеева в названии улиц города.

СПРАВКА:
Евгений Евстигнеев родился в г. Нижний Новгород 9 октября 1926 года в семье рабочих. В годы войны мальчиком он начал работать электромонтером, а затем слесарем на заводе "Красная Этна". В 1946 году был зачислен на первый курс Горьковского театрального училища. В 1956 году окончил Школу-студию МХАТ (курс П. В. Массальского). В 1960 году вступил в КПСС.

Первую свою значительную роль в театре "Современник" Евстигнеев сыграл в 1960 году в спектакле "Голый король" по пьесе Евгения Шварца. В 1971 году вслед за Олегом Ефремовым перешёл в труппу МХАТа. Первой его ролью на новой сцене стал Володя в спектакле "Валентин и Валентина" по пьесе Михаила Рощина. Последней ролью Евстигнеева в кино был царь Иван Грозный в фильме "Ермак". Умер актер 4 марта 1994 года.

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