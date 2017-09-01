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Экономика

Нижегородская администрация объявила аукцион на покупку 23 вагонов метро более чем на 1,8 млрд рублей

05 сентября 2017 12:49  [224] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Нижегородская администрация объявила аукцион на покупку 23 вагонов метро более чем на 1,8 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Согласно информации, аукцион объявил департамент экономического развития, предпринимательства и закупок горадминистрации 4 сентября 2017 года.

На сайте размещено две заявки на оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 23 вагонов нижегородского метрополитена. Максимальная цена контракта на покупку 13 промежуточных вагонов составляет 997 млн 253,9 тысячи рублей, на закупку 10 головных вагонов - 896 млн 620,9 тысяч. Общая сумма по двум закупкам составила 1 млрд 893,9 млн рублей.

Аукцион состоится 25 сентября 2017 года.

Напомним, что в конце июля 2017 года глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов сообщил о планах муниципалитета закупить 23 новых вагона метро к 2018 году. По словам сити-менеджера, вагоны будут взяты в лизинг: 48% средств будет выделено из бюджета города, 52% - из областного бюджета.

Напомним также, что в бюджет на 2018 и 2019 годы мэрия намерена заложить средства на приобретение вагонов метро для транспортного обслуживания Чемпионата мира: 265,7 и 236,2 млн рублей соответственно.

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