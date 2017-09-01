ЗС НО в конце сентября рассмотрит кандидатуру Евгения Денисова на должность прокурора региона Общество

Евгений Денисов Фото: прокуратура Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Законодательное собрание Нижегородской области в конце сентября рассмотрит кандидатуру Евгения Денисова, до настоящего времени являвшегося первым заместителем прокурора региона, на должность главы областной прокуратуры. Об этом председатель комитета по вопросам государственной власти и МСУ Валерий Осокин сообщил НИА "Нижний Новгород" 6 сентября 2017 года.



По его словам, соответствующее постановление от Генпрокуратуры РФ поступило в Заксобрание. Подготовкой документов займётся комитет по госвласти, который должен принять решение о внесении вопроса в повестку. После этого кандидатуру должны будут согласовать депутаты.

Как отметил Осокин, в настоящее время проходит опрос депутатов на предмет их возможности провести заседание регионального парламента не 28 сентября, а 26 сентября. Это связано с уже назначенным заседанием коллегии Генпрокуратуры, где будет утверждаться кандидатура Денисова, – законодательное собрание региона должно согласовать кандидатуру до заседания коллегии.



Напомним, 23 августа со ссылкой на "Ъ-Приволжье" сообщалось, что Генпрокурор РФ подписал приказ об отставке прокурора Нижегородской области Олега Понасенко. Напомним также, что Понасенко был назначен на этот пост в ноябре 2013 года. До этого он занимал должность прокурора Карачаево-Черкесской Республики.



СПРАВКА:

Денисов Евгений Александрович родился в 1976 году в с. Иваново Ковровского района Владимирской области. В 1999 году окончил Владимирский государственный педагогический универститет. В прокуратуре Нижегородской области работает с 2008 года. До этого занимал должности в прокуратуре Владимирской области, в частности был следователем, заместителем начальника отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия и дознания, затем - начальником отдела по надзору за исполнением законов о борьбе с организованной преступностью и коррупцией.