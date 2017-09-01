Авансовый платеж по налогу для трудовых мигрантов в Нижегородской области вырастет на 2,5% в 2018 году Экономика

Здание Заксобрания Нижегородской области Фото: НИА "Нижний Новгород" НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко Авансовый платеж по налогу для трудовых мигрантов в Нижегородской области вырастет на 2,5% в 2018 году. Об этом стало известно на заседании комитета по бюджету и налогам Законодательного собрания региона 6 сентября 2017 года.



Члены комитета рассмотрели законопроект "Об установлении на 2018 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда, на территории Нижегородской области". По словам министра финансов региона Ольги Сулимы, законопроектом предлагается установить коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, на 2018 год в размере 2,05. При этом размер фиксированного авансового платежа составит 3 тысячи 992 рубля. В 2017 году он составлял достиг 3,895 тысячи рублей. Таким образом, рост составил 2,5%.



СПРАВКА:

Согласно действующему с 2015 года механизму расчета, фиксированный авансовый платеж по налогу на доходы физических лиц подлежит индексации на коэффициент-дефлятор, установленный на соответствующий календарный год приказом министерства экономического развития РФ, а также на коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, устанавливаемый на соответствующий календарный год законом субъекта РФ.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".

При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+