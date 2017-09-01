Нижегородская администрация планирует выполнить проект по восстановлению стадиона КСДЮСШОР №1 в I полугодии 2018 года Общество

Стадион КСДЮСШОР №1 Фото: КСДЮСШОР №1

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация планирует выполнить проект по восстановлению стадиона КСДЮСШОР №1 в I полугодии 2018 года. Об этом сообщил замдиректора департамента строительства Дмитрий Груничев на заседании комиссии Гордумы по соцполитике 7 сентября 2017 года.



По его словам, на сегодняшний день завершается подготовка конкурсной документации. "Сам конкурс пройдет ориентировочно в конце октября – ноябре текущего года. До конца года планируем заключить контракт и выполнить некоторые работы. Полностью проектирование будет завершено в течение I полугодия 2018 года", - рассказал Дмитрий Груничев.



Он также отметил, что на территории КСДЮСШОР можно разместить стадион и двухэтажное здание, в котором, в частности будут круговая беговая дорожка, дорожка для спринта, сектор для толкания ядра.



Председатель комиссии по соцполитике Василий Пушкин особо обратил внимание, что воспитанник КСДЮСШОР Валерий Пронкин в августе 2017 года стал серебряным призёром в метании молота Чемпионата мира по лёгкой атлетике.



Ранее сообщалось, что администрация рассматривает возможность сноса действующего строительства нового стадиона КСДЮСШОР №1. В марте 2017 года директор департамента строительства Юрий Щеголев сообщал, что на этом участке можно разместить стадион, трибуну на 400 мест и здание легкоатлетического манежа. Предварительная стоимость строительства – около 300 млн рублей. По его словам, нужен будет год на проектирование и год – на само строительство, а реализовать проект возможно только с привлечением инвесторов.