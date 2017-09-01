Промсвязьбанк
Ростелеком
Последние новости рубрики Общество
07 сентября 2017 14:16  [8] Нижегородская администрация планирует выполнить проект по восстановлению стадиона КСДЮСШОР №1 в I полугодии 2018 года
07 сентября 2017 14:11  [21] Прожиточный минимум для жителей Дзержинска в августе 2017 года составил 9,2 тысячи рублей
07 сентября 2017 13:53  [45] "Состав и представительство первой городской Общественной палаты, на мой взгляд, замечательные", - Андрей Дахин
07 сентября 2017 13:30  [65] Нижегородская администрация планирует направить 4,1 млн рублей на ремонт проезда у ДЮСШ "Дельфин" в районе пр.Гагарина
07 сентября 2017 13:08  [91] Департамент жилья администрации Нижнего Новгорода планирует завершить подготовку к отопительному сезону к 15 сентября
07 сентября 2017 12:56  [135] Нижегородская администрация планирует повысить стоимость питания в школах
07 сентября 2017 11:31  [299] Движение трамвая №417 будет изменено 8-11 сентября в связи с ремонтом пр.Молодёжный в Нижнем Новгороде
07 сентября 2017 10:48  [113] Делегация Канавинского района Нижнего Новгорода посетит предприятия экономики и ЖКХ в Минске 8-10 сентября
07 сентября 2017 10:19  [98] Готовность тепловых сетей в Дзержинске и Кстове составляет около 80% по данным "Т Плюс" на 4 сентября
07 сентября 2017 09:32  [115] Синоптики прогнозируют ливни и грозы в Нижегородской области 7 сентября
Общество

Нижегородская администрация планирует выполнить проект по восстановлению стадиона КСДЮСШОР №1 в I полугодии 2018 года

07 сентября 2017 14:16  [8] Общество
Стадион КСДЮСШОР №1

Стадион КСДЮСШОР №1

Фото: КСДЮСШОР №1

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация планирует выполнить проект по восстановлению стадиона КСДЮСШОР №1 в I полугодии 2018 года. Об этом сообщил замдиректора департамента строительства Дмитрий Груничев на заседании комиссии Гордумы по соцполитике 7 сентября 2017 года.

По его словам, на сегодняшний день завершается подготовка конкурсной документации. "Сам конкурс пройдет ориентировочно в конце октября – ноябре текущего года. До конца года планируем заключить контракт и выполнить некоторые работы. Полностью проектирование будет завершено в течение I полугодия 2018 года", - рассказал Дмитрий Груничев.

Он также отметил, что на территории КСДЮСШОР можно разместить стадион и двухэтажное здание, в котором, в частности будут круговая беговая дорожка, дорожка для спринта, сектор для толкания ядра.

Председатель комиссии по соцполитике Василий Пушкин особо обратил внимание, что воспитанник КСДЮСШОР Валерий Пронкин в августе 2017 года стал серебряным призёром в метании молота Чемпионата мира по лёгкой атлетике.

Ранее сообщалось, что администрация рассматривает возможность сноса действующего строительства нового стадиона КСДЮСШОР №1. В марте 2017 года директор департамента строительства Юрий Щеголев сообщал, что на этом участке можно разместить стадион, трибуну на 400 мест и здание легкоатлетического манежа. Предварительная стоимость строительства – около 300 млн рублей. По его словам, нужен будет год на проектирование и год – на само строительство, а реализовать проект возможно только с привлечением инвесторов.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Водоканал
Архив
Сормовские зори
Фонд Кондрашова
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph