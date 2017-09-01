Группа "Акрон" вложит порядка 1 млрд рублей в строительство зернового комплекса в г. Лукоянове Нижегородской области Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Группа "Акрон" вложит порядка 1 млрд рублей в строительство зернового комплекса в г. Лукоянове Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области 7 сентября 2017 года.

Согласно информации, в частности, группа ведет строительство производственной базы, включающей в себя зерносушильные комплексы, крытые тока, склады суммарной мощностью хранения 36 тысяч тонн.

"Чтобы был понятен масштаб, из зерна, которое здесь можно хранить, получится примерно 36 млн буханок хлеба. Имея мощности для хранения, производителю не придется на скорую руку сбывать свежесобранный урожай по демпинговым ценам, которые обычно бывают в сезон. Он может продумать свою торговую политику и заработать больше, направить деньги на собственное развитие и снабжать нижегородцев еще более качественной продукцией", – сообщил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев во время инспекции строительства новой производственной базы "Плодородие-Лукоянов".

По словам руководителя департамента по развитию и внедрению агрохимических технологий предприятия ПАО "Акрон" Аркадия Свердлова, под строительство базы они получили кредит под 2,5% годовых с учетом государственного субсидирования.

"Мы постоянно чувствуем помощь региональной власти, местного министерства сельского хозяйства. Это, конечно, дорогого стоит. Сейчас мы собираемся строить еще одну сушилку. Нам по программе вернут за нее из областного бюджета 7,5 млн рублей, а всего мы собираемся вложить в комплекс один млрд рублей", — пояснил Свердлов.

Он добавил, что на предприятии создано 50 новых рабочих мест для лукояновцев, а после выхода предприятия на производственную плановую мощность их количество увеличится до 150.

Согласно сообщению, "Акрон" уже ввел в оборот пять тысяч га заброшенной земли и планирует освоить еще десять. Первый урожай ржи здесь получили еще год назад при урожайности на треть больше среднероссийской (30 центнеров с гектара против 20 центнеров с гектара).

Министр сельского хозяйства региона Алексей Морозов сообщил, что по области в 2016 году вовлечено в оборот 30 тысяч га ранее не используемых земель. Еще около шестисот тысяч гектаров предстоит вернуть в оборот.

"В основном, это земли, которыми собственники по каким-то причинам не занимаются. Стоит задача увеличить количество пашни и, на мой взгляд, ежегодно мы можем вводить в оборот 30-50 тысяч гектаров", — пояснил Морозов.