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Политика

Нижегородская администрация не согласовала представителям штаба Алексея Навального митинги в сентябре

09 сентября 2017 15:34  [88] Политика
Алексей Навальный в Нижнем Новгороде

Алексей Навальный в Нижнем Новгороде

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация не согласовала представителям штаба оппозиционного политика Алексея Навального митинги в сентябре. Копии ответов за подписью замглавы городской администрации Марии Холкиной на обращения активистов имеются в распоряжении редакции НИА "Нижний Новгород".

Согласно информации, Алексей Навальный планирует приехать в Нижний Новгород на встречу со всеми сторонниками и волонтёрами. В начале сентября представители штаба подали пять уведомлений на проведение митинга с участием Навального на 15-17 сентября: на пл. Маркина, около катера Герой, пл. Героев, пл. Ленина и пл. Минина. В первых четырех площадках было отказано, так как "в администрацию поступила информация от другого организатора массового мероприятия".

По пл. Минина в мэрии уточнили: "администрация не согласовывает проведение публичного мероприятия, если в качестве места его проведения указано место, в котором его проведение запрещается". Пл. Минина находится недалеко от арбитражного суда, администрации полпреда президента РФ в ПФО, университетов, вблизи которых, согласно ответу, проведение публичного мероприятия не разрешено.

В связи с этим мэрия предложила представителям штаба рассмотреть площадки в районе д.35 по ул.Южное шоссе, на пл. Ленина, в парке "Дубки", на пл.Героев, пл. Маркина, у д. 16 по ул. 40 лет Победы, в районе д.250 по ул.Коминтерна и сквере на ул.Рокоссовского – при условии, если они будут свободны на момент проведения мероприятия.

Напомним, что в марте 2017 года администрация также отказала штабу в согласовании митинга против коррупции, однако митинг 26 марта все-таки состоялся. В итоге 12 взрослых и родители пяти несовершеннолетних были привлечены к ответственности в Нижнем Новгороде за участие в этом митинге.

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