Около 8 тысяч избирателей проголосовали на довыборах в Думу Нижнего Новгорода по данным на 15:00 Политика

Около 8 тысяч избирателей проголосовали на довыборах в Думу Нижнего Новгорода по данным на 15:00

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Около 8 тысяч избирателей проголосовали на довыборах в Думу Нижнего Новгорода по данным на 15:00. Об этом сообщается на сайте избирательной комиссии Нижнего Новгорода.

Согласно опубликованной информации, на отчетное время проголосовало 7 939 избирателей (9,43% от общего числа избирателей округов). По округу №18 в выборах приняли участие 10,2% людей, обладающих избирательным правом, по округу №27 -7,29% , №31 – 10,82%

Напомним, по данным на 12:00 участие в голосовании приняли 5 844 нижегородца, что составляет 6,94% от общего числа избирателей. По уточненным спискам в Нижнем Новгороде на 44 участках зарегистрировано 84 213 избирателей, 3801 (4,51%) из них проголосовали досрочно.

Напомним также, что в Нижнем Новгороде будут избраны депутаты по округам №№18, 27, 31. Изначально на три вакантных мандата документы подали 34 человека. После регистрации кандидатов осталось 15, на день голосования – 14 (директор ООО "Бизнес Центр" Михаил Виноградов выбыл после регистрации).