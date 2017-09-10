Андрей Колобов занимает первое место на довыборах в нижегородскую Думу по округу №31 по данным на 22:40 Политика

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Андрей Колобов занимает первое место на довыборах в нижегородскую Думу по округу №31 по данным на 22:40. Данные об итогах голосования по этому округу опубликованы на сайте избирательной комиссии Нижегородской области.

Согласно размещенной информации, директор ООО "СТН-Девелопмент" Андрей Колобов по предварительным данным получил 1 916 избирателей. Самовыдвиженец, баллотировавшийся при поддержке НРО "Справедливой России", обходит единоросса Михаила Серегина – за него, по подсчетам на 22:40, отдали голоса 125 избирателей.

Бывший глава Ковернинского района, экс-руководитель фракции ЛДПР в нижегородской Думе, временно не работающий Сергей Бровкин (ЛДПР) получил 46 голосов избирателей, помощник депутата ЗС НО Роман Чернигин (КПРФ) – 127, индивидуальный предприниматель Кирилл Ковальчук (самовыдвиженец) – 54.

Ранее сообщалось, что Станислав Прокопович по предварительным данным лидирует на довыборах в Думу Нижнего Новгорода по округу №18.