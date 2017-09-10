Промсвязьбанк
Ростелеком
Последние новости рубрики Политика
11 сентября 2017 00:29  [16] Шамиль Аляутдинов лидирует на довыборах в Думу Нижнего Новгорода по округу №27 по данным на 23:05
11 сентября 2017 00:11  [54] Андрей Колобов занимает первое место на довыборах в нижегородскую Думу по округу №31 по данным на 22:40
10 сентября 2017 22:45  [143] Станислав Прокопович по предварительным данным лидирует на довыборах в Думу Нижнего Новгорода по округу №18
10 сентября 2017 20:32  [196] "Заявления о нарушениях поступили в облизбирком сегодня из г.Кстово, Арзамаса и Городца", - Оксана Кислицына
10 сентября 2017 20:10  [208] Голосование на довыборах депутатов Думы Нижнего Новгорода 10 сентября 2017 года
10 сентября 2017 20:02  [231] Избирательные участки на выборах в Нижегородской области закрылись в 20:00
10 сентября 2017 19:00  [161] Порядка 11,2% избирателей проголосовали на довыборах в Думу Нижнего Новгорода по данным на 18:00
10 сентября 2017 17:30  [170] "Выше явка на тех округах, где агитаторы активнее работали с избирателями", - Александр Прудник
10 сентября 2017 16:45  [185] Около 8 тысяч избирателей проголосовали на довыборах в Думу Нижнего Новгорода по данным на 15:00
10 сентября 2017 16:25  [201] "Небольшая явка не означает нелегитимность выборов", - Александр Суханов
Политика

Андрей Колобов занимает первое место на довыборах в нижегородскую Думу по округу №31 по данным на 22:40

11 сентября 2017 00:11  [54] Политика
Андрей Колобов

Андрей Колобов

Фото: НРО "Справедливая Россия"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Андрей Колобов занимает первое место на довыборах в нижегородскую Думу по округу №31 по данным на 22:40. Данные об итогах голосования по этому округу опубликованы на сайте избирательной комиссии Нижегородской области.

Согласно размещенной информации, директор ООО "СТН-Девелопмент" Андрей Колобов по предварительным данным получил 1 916 избирателей. Самовыдвиженец, баллотировавшийся при поддержке НРО "Справедливой России", обходит единоросса Михаила Серегина – за него, по подсчетам на 22:40, отдали голоса 125 избирателей.

Бывший глава Ковернинского района, экс-руководитель фракции ЛДПР в нижегородской Думе, временно не работающий Сергей Бровкин (ЛДПР) получил 46 голосов избирателей, помощник депутата ЗС НО Роман Чернигин (КПРФ) – 127, индивидуальный предприниматель Кирилл Ковальчук (самовыдвиженец) – 54.

Ранее сообщалось, что Станислав Прокопович по предварительным данным лидирует на довыборах в Думу Нижнего Новгорода по округу №18.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Водоканал
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph