Шамиль Аляутдинов лидирует на довыборах в Думу Нижнего Новгорода по округу №27 по данным на 23:05 Политика

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Шамиль Аляутдинов лидирует на довыборах в Думу Нижнего Новгорода по округу №27 по данным на 23:05 Данные об итогах голосования по этому округу опубликованы на сайте избирательной комиссии Нижегородской области.

Согласно размещенной информации, по предварительным данным заместитель управляющего АО "НПИ" Шамиль Аляутдинов ("Единая Россия") получил 1 798 голосов избирателей, старший помощник депутата Заксобрания Нижегородской области Александра Бочкарева Татьяна Гриневич ("Справедливая Россия") – 269, гендиректор ООО "ЭЛКОМ" Рустам Досаев (КПРФ) – 164, помощник депутата Госдумы Владимира Жириновского Дмитрий Николаев (ЛДПР) - 159.

Ранее сообщалось, что Станислав Прокопович ("Единая Россия") по предварительным данным лидирует на довыборах по округу №18, Андрей Колобов (самовыдвиженец) - по округу №31.