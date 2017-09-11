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Экономика

ООО "АвтоДорСтрой" выполнит благоустройство дворов в Автозаводском районе Нижнего Новгорода

11 сентября 2017 18:03  [50] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

ООО "АвтоДорСтрой" выполнит благоустройство дворов в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок 8 сентября 2017 года.

Согласно информации, заявка компании стала единственной, соответствующей всем необходимым требованиям. За свои услуги ООО "АвтоДорСтрой" запросило 33,3 млн рублей при начальной стоимости контракта в 37,2 млн рублей. Напомним, озеленение и благоустройство дворовых территорий будет выполняться в границах ул. Школьной, Лескова, Прыгунова, Смирнова, Веденяпина, а также проспектов Ильича, Октября и Молодежного. Работы подрядчик должен будет выполнить за 60 дней.

Благоустройство будет проводиться в рамках программы "Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода".

Напомним, проекты Нижнего Новгорода по программе "Комфортная городская среда" прошли все этапы публичных обсуждений.

СПРАВКА:
Учредителями ООО "АвтоДорСтрой" являются Виктор Терехин, Алексей Ефремов и Михаил Девяткин. Уставный капитал составляет 15 тысяч рублей. Основной вид деятельности – строительство зданий.

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