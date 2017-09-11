Более 8,5 млн рублей будет выделено на подарочные наборы с символикой города-организатора ЧМ-2018 Нижнего Новгорода Общество

Эмблема ЧМ по футболу 2018

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Серкова

ГАУ Нижегородской области "Дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий" выделит более 8,5 млн рублей на изготовление подарочных наборов с символикой Чемпионата мира по футболу 2018 года. Информация о проведении данного аукциона размещена на сайте госзакупок 11 сентября.

Конкурс объявлен на изготовление уникальной продукции с официальной символикой города-организатора Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

Победитель торгов должен будет изготовить три вида подарочных VIP-наборов в количестве четырёх тысяч штук. Наборы включают в себя: портативную Bluetooth-колонку, USB флеш-накопитель с выгравированной символикой ЧМ и логотипом города-организатора, настольную визитницу из меди и серебра с нижегородской филигранью, три памятные медали в подарочной упаковке. Также в наборы входит комплект из трёх акриловых статуэток с изображением стадиона "Нижний Новгород", логотипа ЧМ-2018, а также официального маскота чемпионата – волчонка Забиваки - в подарочной шкатулке.

Начальная (максимальная) цена контракта составила 8 млн 567 тысяч рублей, которые будут выделены из средств заказчика. Срок выполнения работ – до 27 октября 2017 года

Итоги аукциона будут подведены 2 октября.

Напомним, что на стадионе "Нижний Новгород", строящемся к ЧМ-2018, 31 августа был завершён монтаж кровли. Как сообщалось ранее, строительство стадиона планируется завершить до конца 2017 года. Госконтракт на возведение объекта Минспорта РФ и "Стройтрансгаз" подписали в конце декабря 2014 года. Цена контракта - 16,756 млрд рублей. В Нижнем Новгороде пройдут шесть матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года, в том числе 1/4 финала.