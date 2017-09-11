Гордума рассмотрит вопрос назначения Ирины Семашко председателем контрольно-счетной палаты Нижнего Новгорода Общество

Ирина Семашко Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Гордума рассмотрит вопрос назначения Ирины Семашко председателем контрольно-счетной палаты Нижнего Новгорода. Данный вопрос внесен в повестку Гордумы.



Согласно информации, данный вопрос будет рассмотрен на сентябрьском заседании Гордумы. На сегодняшний день Ирина Семашко занимает пост директора департамента экономического развития администрации Нижнего Новгорода. Эту должность она занимает с лета 2012 года.



Напомним, что в мае 2017 года Гордума согласовала отставку председателя контрольно-счетной палаты (КСП) Нижнего Новгорода Ольги Башиновой.



Ранее сообщалось, что нижегородская Дума планирует во II полугодии 2017 года рассмотреть вопрос об увеличении штата КСП более чем два раза.



Ранее сообщалось, что нижегородская Дума рассмотрит вопрос по отмене решения о создании комитета развития предпринимательства в структуре администрации, выделив из департамента экономики департамент экономики, планирования и предпринимательства и управление организации и проведения закупок".