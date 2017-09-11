Промсвязьбанк
Ростелеком
Последние новости рубрики Общество
12 сентября 2017 11:15  [57] Гордума рассмотрит вопрос назначения Ирины Семашко председателем контрольно-счетной палаты Нижнего Новгорода
12 сентября 2017 10:47  [68] Более 8,5 млн рублей будет выделено на подарочные наборы с символикой города-организатора ЧМ-2018 Нижнего Новгорода
12 сентября 2017 09:56  [72] Жители Дзержинска уберут территорию у Утиного озера в рамках экологической акции "Сделаем!" 15 сентября
11 сентября 2017 20:20  [297] Дмитрий Овчинников назначен руководителем антикоррупционного управления ГУ МВД РФ по Нижегородской области
11 сентября 2017 18:35  [195] Комиссия нижегородской Думы по землепользованию проголосовала за отказ в строительстве у Светлоярского озера
11 сентября 2017 18:31  [141] Пробный пуск тепла планируется провести в Дзержинске с 18 по 24 сентября
11 сентября 2017 16:53  [186] Проекты Нижнего Новгорода по программе "Комфортная городская среда" прошли все этапы публичных обсуждений
11 сентября 2017 16:23  [161] Просветительский проект "Мой Горький" стартует в школах Нижегородского района Нижнего Новгорода в октябре
11 сентября 2017 16:07  [258] Нижегородская Дума рассмотрит вопрос о сокращении срока отпуска главы администрации города
11 сентября 2017 15:47  [126] Почти на 40% выросло число пользователей портала госуслуг в Дзержинске в июне – августе 2017 года
Общество

Гордума рассмотрит вопрос назначения Ирины Семашко председателем контрольно-счетной палаты Нижнего Новгорода

12 сентября 2017 11:15  [57] Общество
Ирина Семашко

Ирина Семашко

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Гордума рассмотрит вопрос назначения Ирины Семашко председателем контрольно-счетной палаты Нижнего Новгорода. Данный вопрос внесен в повестку Гордумы.

Согласно информации, данный вопрос будет рассмотрен на сентябрьском заседании Гордумы. На сегодняшний день Ирина Семашко занимает пост директора департамента экономического развития администрации Нижнего Новгорода. Эту должность она занимает с лета 2012 года.

Напомним, что в мае 2017 года Гордума согласовала отставку председателя контрольно-счетной палаты (КСП) Нижнего Новгорода Ольги Башиновой.

Ранее сообщалось, что нижегородская Дума планирует во II полугодии 2017 года рассмотреть вопрос об увеличении штата КСП более чем два раза.

Ранее сообщалось, что нижегородская Дума рассмотрит вопрос по отмене решения о создании комитета развития предпринимательства в структуре администрации, выделив из департамента экономики департамент экономики, планирования и предпринимательства и управление организации и проведения закупок".

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph