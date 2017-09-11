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Экономика

Нижегородский минфин прогнозирует рост доходов облбюджета в 2018 году на 5-6%

12 сентября 2017 12:44  [24] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Министерство финансов Нижегородской области прогнозирует рост доходов областного бюджета в 2018 году на 5-6%. Об этом министр финансов региона Ольга Сулима сообщила на заседании областного кабмина 12 сентября 2017 года.

"Первоначально мы закладывали индекс роста доходов на уровне 101%. Я думаю, что после ряда совещаний мы достигнем уровня 105-106%. Рост расходов сохраним на уровне 101-102%. То есть тенденция опережения роста доходов над ростом расходов будет сохранена", - сказала Сулима.

В беседе с журналистами министр пояснила, что рост доходов ожидается за счет прогнозируемого роста акцизов на ликеро-водочную продукцию, налога на прибыль консолидированных групп налогоплательщиков, акцизов на нефтепродукты, а также подоходного налога, который уже в этом году на 8-10% превышает показатель прошлого года.

Министр также подчеркнула, что бюджетные средства Нижегородской области по-прежнему будут расходоваться очень экономно. "Нормативы финансирования госзаданий будут достаточно жесткими, чтобы остатков на счетах бюджетных организаций было по минимуму. Финансирование по контрактам адресной инвестпрограммы будет осуществляться только по потребностям, то есть мы исключим большое финансирование и будем финансировать по актам выполненных работ. Кроме того, снижаем нормативы содержания органов власти", - резюмировала министр финансов.

Напомним, правительство Нижегородской области определило основные направления бюджетной политики на 2018-2020 годы. Будут сохраняться следующие приоритеты по расходам: поэтапное повышение зарплат отдельным категориям работникам соцсферы, реализация мер по созданию новых мест в школах, поддержка семей с детьми, реализация жилищных программ, а также соцподдержка населения, софинансирование социально значимых расходов органов МСУ, финансирование мероприятий, связанных с ЧМ-2018, и обеспечение доступности транспортного обслуживания льготных категорий граждан. Сохранится социальная направленность бюджета, продолжится реализация адресной инвестиционной программы.

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