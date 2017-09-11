Адвокат Надежды Рожковой обжаловал решение суда по делу об обрушении общежития в Нижнем Новгороде Происшествия

Надежда Рожкова Фото: НИА "Нижний Новгород"

Адвокат экс-главы Ленинского района Нижнего Новгорода Надежды Рожковой подал апелляционную жалобу на решение суда по делу об обрушении общежития в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области 12 июня 2017 года.

Согласно информации, в соответствии с поданной жалобой, адвокат просит отменить приговор, а уголовное дело направить на новое рассмотрение в ином составе суда.

Напомним, что суд посчитал нижегородского сити-менеджера Сергея Белова и экс-главу Ленинского района Надежду Рожкову виновными по делу о рухнувшем доме на ул. Самочкина. Суд посчитал обоих подсудимых виновными и назначил им штраф в размере 100 тысяч рублей. При этом от наказания их решено освободить в связи с истечением срока давности.

Тогда же Белов и Рожкова сообщили о желании обжаловать решение суда.

Как сообщалось ранее, уголовное дело, возбужденное в апреле 2014 года, поступило в суд 1 августа 2016 года. Пятиэтажное строение рухнуло 15 апреля. В нем располагалось общежитие, в котором проживали более 250 человек.