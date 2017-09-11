ВТБ прокредитовал нижегородского производителя растительных масел на 500 млн рублей Бизнес

Фото: пресс-служба банка ВТБ

Банк ВТБ открыл агрохолдингу "Жемчужина Поволжья" (г. Дзержинск Нижегородской области) кредитную линию в размере 500 млн рублей сроком на год. Об этом сообщает пресс-служба банка 12 сентября 2017 года.

"Заемные средства будут направлены на финансирование текущей деятельности одного из предприятий холдинга – ООО "Воронежский завод растительных масел", в частности, на закупку сырья семян подсолнечника", - говорится в сообщении.

"ВТБ в нижегородском регионе все увереннее заходит в отрасли сельхозпереработки и пищевой промышленности. Сегодня наш филиал активно кредитует ведущих региональных производителей овощной и молочной продукции, мяса птицы. И теперь этот пул пополнился компанией "Жемчужина Поволжья", чья продукция по достоинству оценена и востребована потребителями не только в России, но и за ее пределами. Надеюсь, что с нашим участием агрохолдинт продолжит успешно развиваться и наращивать объемы своего бизнеса", - пояснил управляющий корпоративным филиалом банка ВТБ Игорь Рожковский.

СПРАВКА:

ГК АгроХолдинг "Жемчужина Поволжья" специализируется на производстве и фасовке подсолнечных растительных масел. На рынке масложировой продукции группа работает с 1992 года. На сегодняшний день в АгроХолдинг входит шесть самостоятельных предприятий, осуществляющих полный производственный цикл от переработки сырья до фасовки и реализации готовой продукции.