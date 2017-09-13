"СУ-620" выплатило зарплаты строителям метро в Нижнем Новгороде за июнь-июль 2017 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

"СУ-620" (подрядчик по строительству станции метро "Стрелка" в Нижнем Новгороде) выплатило зарплаты строителям за июнь-июль 2017 года. Об этом сообщается на сайте госинспекции труда в Нижегородской области 13 сентября.



"По состоянию на 12 сентября задолженность по выплате зарплаты за июнь-июль погашена полностью. Таким образом, предписание исполнено работодателем досрочно", - говорится в сообщении. В соответствии с предписанием, компания должна была погасить задолженность до 29 сентября.



При этом ведомство отмечает, что социально-экономическая ситуация в ООО "Нижегородское "СУ-620" остается на контроле. В случае поступления обращений от работников компании гострудинспекцией будут проводится внеплановые проверки.



Напомним, 29 августа часть штата "СУ-620" приостановила работу из-за невыплаты зарплат. Размер задолженности на тот момент составлял 50 млн рублей. Генеральный директор ООО "Управление промышленными предприятиями "Управление строительства-620" Владислав Костенко тогда сообщил, что она возникла в связи с приобретением оборудования.



Позже, 5 сентября, сообщалось, что компания выплатила сотрудникам 60% долга и до 15 сентября планирует выплатить остатки.