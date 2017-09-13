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Общество

Владимир Челомин назвал причины неисполнения плана по капремонту МКД в Нижегородской области в 2015-2016 годах

13 сентября 2017 15:01  [98] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Владимир Челомин назвал причины неисполнения плана по капремонту МКД в Нижегородской области в 2015-2016 годах. С докладом о ходе выполнения программы капремонта многоквартирных домов и.о. директора "Фонда капитального ремонта многоквартирных домов" выступил на заседании комиссии Гордумы Нижнего Новгорода по городскому хозяйству 13 сентября 2017 года.

Он подчеркнул, что в 2015-2016 годах программа капремонта была сорвана: на 2017-2018 год перешли более 800 домов в Нижнем Новгороде, неотремонтированных до текущего года. По его мнению, это связано с целым рядом факторов. "Слабо была организована работа по организации строительного процесса, больше внимания уделялось финансовой стороне. Отсутствовало плотное взаимодействие с муниципалитетами. Кроме того, дело в очень невысокой финансовой обеспеченности компаний, которые выиграли конкурс по капремонту", - отметил он.

Владимир Челомин также рассказал, что с февраля 2017 года (в феврале Челомин был назначен и.о.директора фонда, после того как эту должность покинул Сергей Протасов – прим. НИА "Нижний Новгород") были заключены десять договор по передаче муниципалитетам функций технического заказчика.

"Внесены изменения в структуру и штатное расписание фонда. В два раза увеличен стройблок", - отметил Челомин.

И.о.директора фонда капремонта также добавил, что по данным на сентябрь 2017 года в Нижнем Новгороде выполнен капремонт 316 домов. "В работе находятся еще 430", - рассказал он.

Напомним, 16 августа директор департамента жилья городской администрации Павел Марков заявил, что в октябре министерство ЖКХ региона намерено внести изменения в программу капремонта: уменьшить количество домов, которые будут отремонтированы в областном центре в 2017 году - с 280 до 140. При этом, по его словам, планируется увеличить число домов на 2018 год: с 344 до 670. На следующий день региональный Фонд капремонта опроверг информацию о сокращении планируемых к капремонту в 2017 году домов в Нижнем Новгороде.

Напомним также, что в августе 2017 года нижегородский фонд капитального ремонта многоквартирных домов (МКД) через суд расторг контракты с двумя недобросовестными подрядчиками.

Ранее сообщалось, что фонд капитального ремонта многоквартирных домов Нижегородской области планирует освоить 4,7 млрд рублей в 2017 году.

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