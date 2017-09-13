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Экономика

Фонд капремонта планирует заменить более 800 лифтов в Нижнем Новгороде к 2019 году

13 сентября 2017 15:55  [13] Экономика
Владимир Челомин

Владимир Челомин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Фонд капремонта планирует заменить более 800 лифтов в Нижнем Новгороде к 2019 году. Об этом и.о. директора "Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Нижегородской области" Владимир Челомин заявил на заседании комиссии Думы Нижнего Новгорода по городскому хозяйству 13 сентября 2017 года.

По его словам, в декабре 2017 года фонд планирует объявить торги на монтаж 516 лифтов по области (в Нижнем Новгороде – 454 лифтов). "Сегодня мы также готовим конкурсную документацию на лифты программы 2018 года. Таким образом, к 2019 году в регионе нам предстоит смонтировать около 900 лифтов, порядка 820 – в областном центре", - добавил Челомин.

Напомним, что Фонд капремонта в 2016 году заменил 57 лифтов в Нижнем Новгороде из 618 планируемых.

Напомним также, что сегодня Челомин назвал причины неисполнения плана по капремонту МКД в Нижегородской области в 2015-2016 годах.

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