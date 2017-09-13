Нижегородский "Дробмаш" и чешский "НОЕН" будут сотрудничать в производстве и сбыте горнодобывающей техники Бизнес

ЗАО "Дробмаш" (Выкса, Нижегородская область) и АО "НОЕН" (Чехия) подписали меморандум о совместном и согласованном сотрудничестве в организации производства и продажи горнодобывающей техники на территории России и стран Таможенного союза. Об этом сообщает пресс-служба предприятия 14 сентября 2017 года.

Согласно информации, подписание документа состоялось во время выставки "Импортозамещение-2017", которая проходит с 12 по 14 сентября в московском выставочном комплексе "Крокус-Экспо". Со стороны АО "НОЕН" документ подписали председатель совета директоров Ярослав Веверка, со стороны ЗАО "Дробмаш" - председатель совета директоров Виктор Клочай и генеральный директор ЗАО "Дробмаш" Михаэл Мюллер.

"Мы подписали меморандум согласия о сотрудничестве "Дробмаш" и компании "НОЕН" по целому спектру вопросов и направлений. Это развитие нашего традиционного направления дробильно-сортировочной техники и это горнодобывающее направление, в частности для России совершенно новый продукт - экскаватор роторный, это транспортные системы. И сегодня и премьер-министра, и вице-премьера Рогозина заинтересовала тема локализации производства оборудования для дно-углубительных работ, для очистки русел рек, и есть поручение вице-премьера Рогозина подготовить ему аналитическую записку на эту тему. В ближайшее время перейдем к практическим шагам", - сказал Клочай после подписания.

"Я очень рад, что мы смогли принять участие на этой выставке. Для меня было очень важно и приятно, что состоялась встреча с представителями правительства Российской Федерации. Мы уверены, что будем продолжать дальше наше сотрудничество", - добавил Веверка.

На выставке "Дробмаш" и "НОЭН" выступили на совместном стенде, где продемонстрировали развитие потенциала производства дробильно-сортировочного оборудования в рамках конкурентоспособного импортозамещения и применения, как в России, так и за рубежом.

"Дробмаш" показал новейшую технику - УМД-250-И. Это один из пилотных образцов, представляющий собой дробильный комплекс со щековой дробилкой, специализирующийся на размоле шлаковых отвалов металлургических предприятий, с возможность отделения металлических включений.



Сейчас выксунское предприятие при поддержке правительства РФ и Минпромторга РФ реализует проект "Создание мобильных дробильно-сортировочных комплексов" с целью импортозамещения продукции иностранных поставщиков на российском рынке. Уже спроектирована вся продуктовая линейка мобильной техники, изготовлено и направлено отечественным и зарубежным клиентам семь образцов. Наличие зарубежных клиентов, как нельзя лучше показывает перспективность освоения данного направления.



Совместный стенд "Дробмаш" и "НОЕН" посетил премьер-министр России Дмитрий Медведев и члены правительства страны.

"В первую очередь надо использовать потенциал "Дробмаша" для развития экспортного потенциала. Сегодня руководитель предприятия докладывал Дмитрию Медведеву, что первые поставки импортозамещающей продукции осуществляются в Германию. Это означает, что та программа по импортозамещению, которая у нас формировалась – успешно реализовывается. И таким образом обеспечивает развития потенциала производства той техники, которая сегодня востребована не только на российском рынке, но и на зарубежном", - скакал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

СПРАВКА:

Учредителем ЗАО "Дробмаш" является ООО "Мотор-Инвест" (Заволжье, Городецкий район), учредителями которого в свою очередь являются Tichenor Trading Limited (Виргинские острова, Великобритания, доля 25%), Виктор Клочай (доля 74,7%) и Максим Клочай (доля 0,3%). Приоритетным направлением ЗАО "Дробмаш" является модернизация и производство мобильного дробильно-сортировочного оборудования на гусеничном ходу и полозьях. Размер уставного капитала – 193,5 млн рублей.