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Экономика

Нижегородская администрация планирует повторно использовать демонтированную с ул. Б.Покровской брусчатку

18 сентября 2017 15:51  [31] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация планирует повторно использовать демонтированную с ул. Большой Покровской брусчатку. Об этом журналистам сообщил первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Сергей Миронов после оперативного совещания 18 сентября 2017 года.

5 сентября 2017 года начались работы по демонтажу брусчатки на Большой Покровской. 18 сентября журналисты попросили Сергея Миронова прокомментировать информацию о том, что подрядчик якобы продает часть этой брусчатки. Первый заместитель сити-менеджера эту информацию не подтвердил, но отметил, что подрядная организация на такие действия имеет право.

"Брусчатка, которая демонтируется с Большой Покровской, с пл. Минина, с Мещерского озера - складируется в районных администрациях. Она будет повторно использована при благоустройстве территорий после проведения работ по выбраковке", - рассказал Миронов.

Напомним, благоустройство Большой Покровской коснется участка от площади Минина и Пожарского до пересечения с улицей Октябрьской.

28 августа 2017 года нижегородская администрация сообщила о планах завершить ремонт второй части ул. Большой Покровской и пл. Горького не ранее 2019 года. Цена контракта на ремонт половины ул. Большой Покровской по итогам торгов составила 171,78 млн рублей.

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