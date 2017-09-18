Промсвязьбанк
Ростелеком
Последние новости рубрики Общество
18 сентября 2017 19:08  [95] Работы по строительству стадиона "Нижний Новгород" на Стрелке выполнены на 75%
18 сентября 2017 18:21  [88] Нижегородские активисты собрали более 1,5 тысяч подписей за отмену закона о разрешении строить религиозные объекты в парках
18 сентября 2017 17:55  [108] Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко вручила стипендии 30 одаренным детям 18 сентября
18 сентября 2017 17:47  [77] Нижегородцы собрали около 500 мешков мусора в рамках субботника "Зеленая Россия" 16 сентября
18 сентября 2017 16:59  [105] Комиссия при нижегородской мэрии планирует 21 сентября рассмотреть предложение о сохранении маршрутов №№23 и 55
18 сентября 2017 16:32  [118] Администрация Сарова Нижегородской области призвала граждан сохранять спокойствие при звуках электросирен 19–22 сентября
18 сентября 2017 15:26  [109] Депутаты ЗС НО предложили освободить от налога обслуживающие льготников транспортные предприятия
18 сентября 2017 15:14  [137] Нижегородская администрация ожидает порядка 40 млн рублей экономии в 2018 году при индексе изменения платы за ЖКУ в 12,3%
18 сентября 2017 14:45  [168] Председатель нижегородской транспортной комиссии заявил о необходимости еще 150 автобусов для уменьшения интервала движения
18 сентября 2017 14:33  [266] Российское правительство утвердило календарь праздников на 2018 год
Общество

Работы по строительству стадиона "Нижний Новгород" на Стрелке выполнены на 75%

18 сентября 2017 19:08  [95] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Работы по строительству стадиона "Нижний Новгород" на Стрелке выполнены на 75%. Об этом пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области сообщила 18 сентября 2017 года.

"Cтадион готов на 75%, и сейчас на трибунах устанавливают кресла. Снаружи идут работы по благоустройству прилегающей территории", - приводятся в сообщении слова министра спорта Нижегородской области Сергея Панова.

Об этом он сообщил во время знакомства со строительством спортобъекта представителей восьми стран. Представители Японии Нидерландов, Чехии, Сербии, Польши, Молдовы, Афганистана и Белоруссии посетили строящийся стадион.

"Я счастлив за Нижегородскую область именно потому, что вы приобрели такой спортивный мегакомплекс. Это результат сплоченной работы между федеральным бюджетом и местным бюджетом. Такие комплексы работают на перспективу, даже после чемпионата мира, я уверен, как градоначальник", - сказал вице-примар молдавского города Бельц Иван Шеремет.

"Стадион этот красивый, он соответствует международным стандартам. Много сделано, я так понимаю, специалисты из других стран тоже посоветовали, как делать. Это признак глобализации. Это означает, что все страны сейчас помогают друг другу и вместе хотят радоваться спорту – футболу, волейболу, баскетболу", - сообщил чрезвычайный и полномочный посол Афганистана в РФ Абдул Каюм Кучай.

Как добавил руководитель отдела содействия торговле и инвестициям посольства Польши в России Кшиштоф Кордась, впечатления от строящегося стадиона "самые позитивные". "Здесь я почувствовал атмосферу города. Стадион прекрасно вписался в архитектурный стиль Нижнего Новгорода. Ваш город – прекрасный. Наверное, нашим спортсменам он тоже понравится", - пояснил Кордась.

По словам директора департамента внешних связей Ольги Гусевой, "благодаря визиту представителей иностранных делегаций на строящийся нижегородский стадион, жители разных стран мира получат доступ к объективной информации о Нижегородской области, что особенно важно в преддверии чемпионата мира по футболу 2018. Очень приятно, что нижегородский стадион получил высокую оценку иностранных участников VI Международного бизнес-саммита".

Напомним, что в конце августа подрядчик АО "Стройтрансгаз" завершил монтаж кровли над зрительскими трибунами стадиона "Нижний Новгород". Сейчас ведется благоустройство территории, отделка помещений, продолжается монтаж инженерных систем, технического оборудования и зрительских кресел. Специалисты проводят мероприятия по уходу за газоном будущего футбольного поля.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Водоканал
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph