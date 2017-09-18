Работы по строительству стадиона "Нижний Новгород" на Стрелке выполнены на 75% Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Работы по строительству стадиона "Нижний Новгород" на Стрелке выполнены на 75%. Об этом пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области сообщила 18 сентября 2017 года.

"Cтадион готов на 75%, и сейчас на трибунах устанавливают кресла. Снаружи идут работы по благоустройству прилегающей территории", - приводятся в сообщении слова министра спорта Нижегородской области Сергея Панова.

Об этом он сообщил во время знакомства со строительством спортобъекта представителей восьми стран. Представители Японии Нидерландов, Чехии, Сербии, Польши, Молдовы, Афганистана и Белоруссии посетили строящийся стадион.

"Я счастлив за Нижегородскую область именно потому, что вы приобрели такой спортивный мегакомплекс. Это результат сплоченной работы между федеральным бюджетом и местным бюджетом. Такие комплексы работают на перспективу, даже после чемпионата мира, я уверен, как градоначальник", - сказал вице-примар молдавского города Бельц Иван Шеремет.

"Стадион этот красивый, он соответствует международным стандартам. Много сделано, я так понимаю, специалисты из других стран тоже посоветовали, как делать. Это признак глобализации. Это означает, что все страны сейчас помогают друг другу и вместе хотят радоваться спорту – футболу, волейболу, баскетболу", - сообщил чрезвычайный и полномочный посол Афганистана в РФ Абдул Каюм Кучай.

Как добавил руководитель отдела содействия торговле и инвестициям посольства Польши в России Кшиштоф Кордась, впечатления от строящегося стадиона "самые позитивные". "Здесь я почувствовал атмосферу города. Стадион прекрасно вписался в архитектурный стиль Нижнего Новгорода. Ваш город – прекрасный. Наверное, нашим спортсменам он тоже понравится", - пояснил Кордась.

По словам директора департамента внешних связей Ольги Гусевой, "благодаря визиту представителей иностранных делегаций на строящийся нижегородский стадион, жители разных стран мира получат доступ к объективной информации о Нижегородской области, что особенно важно в преддверии чемпионата мира по футболу 2018. Очень приятно, что нижегородский стадион получил высокую оценку иностранных участников VI Международного бизнес-саммита".

Напомним, что в конце августа подрядчик АО "Стройтрансгаз" завершил монтаж кровли над зрительскими трибунами стадиона "Нижний Новгород". Сейчас ведется благоустройство территории, отделка помещений, продолжается монтаж инженерных систем, технического оборудования и зрительских кресел. Специалисты проводят мероприятия по уходу за газоном будущего футбольного поля.