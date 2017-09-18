Нижегородская администрация намерена приостановить реорганизацию департамента экономики до 2018 года Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация намерена приостановить реорганизацию департамента экономики до 2018 года. Об этом сообщила заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Ирина Кудрявцева на заседании комиссии Гордумы по МСУ 19 сентября 2017 года.



Решение о реорганизации было принято в июне текущего года: планировалось создать управление организации и проведения закупок, а также комитет развития предпринимательства. Сейчас мэрия предлагает перенести создание управления по закупкам на январь 2018 года, а комитета по предпринимательству – на лето следующего года.



"Реорганизацию планировалось произвести за счет действующего штата департамента. Однако обеспечить это путем разделения на три структурных подразделения за счет действующего штата и в рамках фонда оплаты труда департамента не представляется возможным", - отметила Кудрявцева.



Председатель комиссии по МСУ Ольга Балакина подчеркнула, что о преждевременности такого решения депутаты предупреждали администрацию еще в июне. "Мы еще тогда говорили, что новое подразделение создать будет крайне проблематично, так как большая часть торгов уже назначена. Сначала приняли решение, а сейчас отменяем. В дальнейшем прошу более ответственно к этому относиться", - отметила Балакина.



По итогам обсуждения данный вопрос вынесен комиссией на сентябрьское заседание Гордумы.



Напомним, что в январе 2017 года Гордума согласовала переименование департамента экономического развития, предпринимательства и инвестиций в департамент экономразвития, предпринимательства и закупок.



Напомним также, что 20 сентября Гордума рассмотрит вопрос назначения директора департамента экономического развития Ирины Семашко на пост председателя контрольно-счетной палаты Нижнего Новгорода.