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Экономика

Комиссия по бюджету одобрила кандидатуру Ирины Семашко на пост председателя контрольно-счетной палаты Нижнего Новгорода

18 сентября 2017 18:50  [35] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Комиссия Гордумы по бюджету одобрила кандидатуру Ирины Семашко на пост председателя контрольно-счетной палаты (КСП) Нижнего Новгорода. Такое решение депутаты приняли на заседании данной комиссии 18 сентября 2017 года.

Председатель комиссии Марк Фельдман охарактеризовал Семашко, как человека, который "знает работу и администрации, и муниципальных предприятий, в которых бенефициаром является муниципалитет"."Она понимает экономику, проблемы и разрывы, которые есть в работе", - подчеркнул Фельдман.

По итогам рассмотрения данного вопроса комиссия вынесла его на сентябрьское заседание Гордумы, поддержав кандидатуру Семашко.

Напомним, на сегодняшний день Ирина Семашко является директором департамента экономического развития администрации Нижнего Новгорода. Эту должность она занимает с лета 2012 года.

Напомним также, что в мае 2017 года Гордума согласовала отставку председателя контрольно-счетной палаты (КСП) Нижнего Новгорода Ольги Башиновой.

Ранее сообщалось, что нижегородская Дума планирует во II полугодии 2017 года рассмотреть вопрос об увеличении штата КСП более чем два раза.

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