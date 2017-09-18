Суд поддержал ходатайство о вызове всех членов НРО СР на заседание по делу о признании незаконной конференции НРО Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Суд поддержал ходатайство о вызове всех членов нижегородского регионального отделения "Справедливой России" на заседание по делу о признании незаконной конференции НРО. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород" с заседания Нижегородского районного суда 19 сентября 2017 года.

С таким ходатайством на сегодняшнем заседании суда выступила представитель ответчика Марина Овчинникова. По ее словам, решение по данному делу может затронуть права избранных 31 января членов совета, а также председателя НРО Александра Бочкарева.

Истец Алексей Якимов в удовлетворении ходатайства просил отказать. "В таком случае можно и всех 60 делегатов конференции вызывать", - отметил он.

Тем не менее, суд посчитал ходатайство обоснованным и подлежащим удовлетворению и решил привлечь членов совета в качестве третьих лиц. Заседание суда продолжится 10 октября.

Напомним, что 19 июля областной суд отменил решение районного и признал незаконным решение о созыве конференции, принятое 21 декабря 2016 года. После этого истцы подали новый иск. Теперь они уже оспаривают собственно конференцию, прошедшую 31 января 2017 года, и все решения, принятые на ней. А на ней, напомним, Александр Бочкарев был переизбран председателем НРО партии, и был утвержден новый состав совета НРО "Справедливой России".

Сейчас истцами выступают трое: Андрей Герасимов, Анатолий Шеин и Алексей Якимов. В отношении последних двоих ранее были приняты решения об исключении из партии.

СПРАВКА:

В состав совета НРО "Справедливой России" входят: Александр Бочкарев (председатель НРО), Кирилл Поселенов, Сергей Лузин, Андрей Колобов, Игорь Богданов, Дмитрий Володин, Петр Гриневич, Татьяна Гриневич, Галина Клочкова, Леонид Колесников, Антон Москаленко, Владимир Москалеко, Евгений Сабашников, Александр Грачев, Максим Красиков, Александр Разумовский.