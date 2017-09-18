Комитет по госмуществу ЗС НО одобрил инициативу гордумы о запрете резервирования мест на кладбищах до 2019 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Комитет по имущественным и земельным отношениям Законодательного собрания Нижегородской области одобрил инициативу Думы Нижнего Новгорода о запрете резервирования мест на кладбищах до 2019 года. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании комитета, 20 сентября 2017 года.

Проект изменений в закон о погребении и похоронном деле членам комитета представил депутат гордумы Николай Ингликов. По его словам, Дума предлагает прописать в региональном законодательстве запрет резервирования мест на кладбищах для семейных захоронений до конца 2018 года.

"Мы выступили с таким предложением, потому что у нас нет возможности предоставлять такое количество мест. Может быть, к 2019 году ситуация изменится", - отметил Ингликов.

Согласно законопроекту, речь идёт только о кладбищах Нижнего Новгорода. Законопроект будет вынесен на рассмотрение регионального парламента 26 сентября.

Напомним, юридическое управление Думы Нижнего Новгорода предложило исключить возможность резервирования мест на кладбищах в мае 2017 года.

Напомним также, что 13 сентября администрация Нижнего Новгорода сообщила о том, что получено согласование правительства Нижегородской области на строительство двух новых кладбищ в Богородском и Кстовском районах.