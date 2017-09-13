Администрация Нижнего Новгорода получила согласование облправительства на строительство двух новых кладбищ Общество

Сергей Миронов (слева), Николай Ингликов (справа) Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Администрация Нижнего Новгорода получила согласование правительства Нижегородской области на строительство двух новых кладбищ в Богородском и Кстовском районах. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации 13 сентября 2017 года.

13 сентября исполняющий обязанности главы администрации Нижнего Новгорода Сергей Миронов провел выездное совещание по вопросам качества оказания ритуальных услуг и перспективах развития нижегородских погостов. Рабочая встреча состоялась на территории муниципального кладбища "Бугровское".

По словам начальника управления муниципальными кладбищами Николая Ингликова благоустройство было начато с Бугровского кладбища, так как оно является единственным историческим в городе. Он рассказал, что летом 2017 года была проведена реконструкция входной арки, также капитально отремонтировано помещение для администрации кладбища. "Полностью обновлена мемориальная площадь, открыт ритуальный дом с двумя прощальными залами. Завершаются работы по благоустройству внутри кладбища. Также проводим вырубку аварийных деревьев", - рассказал Николай Ингликов.

Он также сообщил, что в 2017 году будет начата инвентаризация захоронений Бугровского кладбища. "Для выявления заброшенных и бесхозных могил специалисты с помощью специальных устройств будут определять GPS-координаты каждого захоронения и заносить их в электронную базу. Это поможет заинтересованным лицам найти точное место захоронения. Кроме того, в наших планах - привести в порядок исторические захоронения, которых здесь достаточно много. По опыту Ново-Девичьего кладбища в Москве мы хотим, чтобы посетители, по желанию, могли посмотреть на могилы известных людей", - отметил Николай Ингликов.

Как отметил по итогам объезда Сергей Миронов, основной задаче в рамках благоустройства Бугровского кладбища является инвентаризация. Также он отметил, что задача муниципального предприятия - приводить рынок ритуальных услуг "к вменяемым расценкам через предоставление качественных услуг".

Сергей Миронов также напомнил, что, по подсчетам специалистов, Нижний Новгород обеспечен местами для захоронения только на ближайшие два года. "Администрацией города проработаны варианты открытия новых кладбищ общей площадью около 100 га в Богородском и Кстовском районах. Сейчас ведутся переговоры по оформлению данных земельных участков. Но предварительное согласие от правительства Нижегородской области уже получено", - резюмировал Сергей Миронов.

Как сообщалось ранее, администрация оценивает в 96,5 млн рублей расширение трех кладбищ в Нижнем Новгороде.

Напомним, в начале августа текущего года президент Российской Федерации Владимир Путин направил в правительство список поручений, касающихся оказания ритуальных услуг, в которых говорится о необходимости закончить разработку закона об организации ритуальных услуг и сформировать единый подход к похоронному делу по всей России.

СПРАВКА:

На сегодняшний день на территории Нижнего Новгорода в открытом режиме функционируют три муниципальных кладбища: "Ново-Сормовское", "Нижегородское" и "Новопокровское". Общая площадь территории муниципальных кладбищ составляет 566,8 га. В летний период на кладбищах Нижнего Новгорода проведены работы по покосу травы, проведена противоклещевая обработки, а также выпиловка аварийных деревьев. Налажен электронный учет кладбищ города. Все погосты поставлены на кадастровый учет.