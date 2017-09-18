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Общество

Нижегородская Дума отказалась рассматривать вопрос об отмене октябрьских аукционов на РЗТ

20 сентября 2017 10:55  [91] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская Дума отказалась рассматривать вопрос об отмене октябрьских аукционов на развитие застроенных территорий (РЗТ). Такое решение депутаты приняли на заседании Гордумы 20 сентября 2017 года.

С предложением об отмене торгов на заключение договоров по развитию застроенных территорий выступил депутат от КПРФ Евгений Лазарев. Напомним, горадминистрация ранее назначила шесть аукционов на право РЗТ на 13 октября 2017 года, еще два пройдут 20 октября. Лазарев предложил отменить эти конкурсы и назначить их заново, но с правками: прописать в конкурсной документации обязанность застройщиков самим организовывать социальную инфраструктуру (детсады, школы) на территории.

Гордума это предложение не поддержала: "за" проголосовали двое депутатов, против – 22, один – воздержался, остальные 22 не голосовали.

Ранее сообщалось, что всего в 2017 году планируется провести 53 аукциона по развитию застроенных территорий в Нижнем Новгороде. 11 территорий из 53 будут разыграны по программе волнового переселения. Ожидаемая сумма поступлений в бюджет - 218 млн рублей.

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