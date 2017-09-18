Дума Нижнего Новгорода согласовала сокращение срока отпуска главы администрации города Политика

Сергей Белов Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Дума Нижнего Новгорода согласовала сокращение срока отпуска главы администрации города. Такое решение депутаты приняли на заседании Гордумы 20 сентября 2017 года.



Правки предусматривают сокращение ежегодного отпуска сити-менеджера - с 35 до 30 календарных дней (обусловлено изменениями в региональном законодательстве); дополнительного отпуска за выслугу лет (ранее – не более 15 календарных дней, теперь – не более десяти дней, обусловлено изменениями в федеральном законодательстве).



Кроме того, по действующему контракту главе администрации присваивается классный чин "действительный муниципальный советник третьего класса" с первого дня назначения. С сегодняшнего дня этот срок увеличивается до трех месяцев с момента вступления главы в должность (обусловлено изменениями в региональном законодательстве).

Напомним, что действующий глава горадминистрации Сергей Белов находится в очередном отпуске до 27 сентября.



Напомним также, что в июне 2017 года Гордума согласовала обязанность нижегородского сити-менеджера подавать губернатору Нижегородской области сведения о доходах.