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Политика

Дума Нижнего Новгорода согласовала сокращение срока отпуска главы администрации города

20 сентября 2017 14:16  [107] Политика
Сергей Белов

Сергей Белов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Дума Нижнего Новгорода согласовала сокращение срока отпуска главы администрации города. Такое решение депутаты приняли на заседании Гордумы 20 сентября 2017 года.

Правки предусматривают сокращение ежегодного отпуска сити-менеджера - с 35 до 30 календарных дней (обусловлено изменениями в региональном законодательстве); дополнительного отпуска за выслугу лет (ранее – не более 15 календарных дней, теперь – не более десяти дней, обусловлено изменениями в федеральном законодательстве).

Кроме того, по действующему контракту главе администрации присваивается классный чин "действительный муниципальный советник третьего класса" с первого дня назначения. С сегодняшнего дня этот срок увеличивается до трех месяцев с момента вступления главы в должность (обусловлено изменениями в региональном законодательстве).

Напомним, что действующий глава горадминистрации Сергей Белов находится в очередном отпуске до 27 сентября.

Напомним также, что в июне 2017 года Гордума согласовала обязанность нижегородского сити-менеджера подавать губернатору Нижегородской области сведения о доходах.

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