Один день в гусиной столице: что посмотреть в Арзамасе Культура и отдых

Фото: Полина Зубова

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

До Арзамаса от Нижнего Новгорода — около 110 километров. На автомобиле дорога занимает меньше двух часов, но разница между городами ощущается сразу. Если Нижний сочетает историю с современностью, то Арзамас сохранил атмосферу старого купеческого города. При этом в последние годы он заметно преобразился благодаря масштабному благоустройству.

Есть у Арзамаса и свой узнаваемый символ — гусь. Его изображения встречаются буквально на каждом шагу: в виде скульптур, на фасадах домов, люках, дорожных указателях, сувенирах и даже дверных ручках.

Это не просто элемент городского декора. Несколько веков назад арзамасские гуси славились далеко за пределами Нижегородской губернии, а их мясо поставляли к царскому столу. Со временем птица стала своеобразной визитной карточкой города.

Осматривать Арзамас лучше пешком. Большинство главных достопримечательностей сосредоточено в историческом центре, поэтому автомобиль здесь скорее окажется лишним.

Начинать знакомство с городом удобнее от парка культуры и отдыха имени Аркадия Гайдара. Он появился еще в советское время, но после благоустройства стал значительно современнее: обновились дорожки и освещение, появились новые зоны отдыха и детские площадки.

Рядом — мемориальный комплекс с Вечным огнем. Для Арзамаса это одно из главных памятных мест. Несколько лет назад территорию полностью реконструировали, причем реставраторы старались максимально сохранить первоначальный облик.

Особенно кропотливой оказалась работа с мозаичным панно на стеле. Часть смальты была утрачена, поэтому специалистам пришлось буквально искать плитку советского времени, чтобы подобрать материал, совпадающий по цвету и фактуре. В результате отличить восстановленные элементы от оригинальных практически невозможно.

Сам мемориал также обновили: заменили облицовку гранитом, уложили новую брусчатку, смонтировали архитектурную подсветку и камеры видеонаблюдения. В течение учебного года здесь, у Вечного огня, несут Почетную Вахту Памяти юнармейцы. Но летом пост пустует, так как школьники находятся на каникулах.

Напротив парка стоит краснокирпичная водонапорная башня — уже больше ста лет она остается одним из символов Арзамаса. Сейчас башня скрыта строительными лесами из-за масштабной реставрации. Завершить работы планируют до конца года.

От башни начинается пешеходная улица Карла Маркса. Она напоминает Большую Покровскую в областном центре. Главное богатство улицы — купеческие особняки XIX — начала XX века. Многие дома сохранили деревянные наличники, кирпичный декор и исторические фасады.

Трудно не заметить, насколько тесно Арзамас связан сразу с двумя известными писателями — Максимом Горьким и Аркадием Гайдаром.

Максим Горький оказался здесь в 1902 году после ссылки по распоряжению властей. Именно в Арзамасе он прожил несколько месяцев, продолжая работать и активно участвуя в общественной жизни города.

Сегодня в доме, где жил Горький, открыт музей, позволяющий увидеть, в каких условиях создавались его произведения, проходили встречи с друзьями и единомышленниками, как воспитывались дети и проходили будни семьи.

Совсем другая история связана с Аркадием Гайдаром. В отличие от Горького, Арзамас является его родным городом. Здесь прошло детство будущего автора «Тимура и его команды», здесь он учился, мечтал о военной службе и сделал первые шаги в литературе. Литературно-мемориальный музей Гайдара расположен в доме, где жила семья писателя. В экспозиции — личные вещи, семейные фотографии, документы, книги и предметы быта начала XX века.

Рядом — Гайдаровский пруд, который еще несколько лет назад трудно было назвать одной из городских достопримечательностей.

Во время благоустройства здесь укрепили береговую линию, обустроили прогулочные дорожки, установили освещение, скамейки и смотровые площадки. Но больше всего туристов привлекает деревянная скульптура гуся. Пройти мимо такого забавного, но, безусловно, красивого памятника практически невозможно.

Дорога постепенно выводит к главной площади Арзамаса — Соборной площади. В советские годы многие храмы были закрыты, перестроены или находились в полуразрушенном состоянии. Масштабное восстановление исторического центра началось в начале 2000-х годов.

Некоторые церкви пришлось буквально воссоздавать по архивным чертежам и сохранившимся фотографиям. Сейчас Арзамас по праву называют одним из духовных центров Нижегородской области.

После реконструкции сама площадь практически полностью стала пешеходной. Благодаря отсутствию автомобильного движения можно спокойно рассматривать архитектуру и не торопясь переходить от одного памятника к другому.

Величественный Воскресенский кафедральный собор сложно не заметить. Огромный белоснежный храм возвышается над историческим центром и виден издалека.

Собор начали строить в честь победы России в Отечественной войне 1812 года. Деньги собирали всем миром, а строительство растянулось почти на три десятилетия.

Внутри внимание привлекают не только размеры собора, но и сохранившиеся росписи, колонны и просторный светлый интерьер. Даже тем, кто редко бывает в храмах, стоит зайти хотя бы на несколько минут.

В подклете Воскресенского собора расположен Музей патриаршества — единственный в стране музей, полностью посвященный истории предстоятелей Русской православной церкви.

Экспозиция рассказывает о каждом патриархе — от Иова до наших дней. Здесь собраны старопечатные богослужебные книги, облачения, церковная утварь, документы, личные вещи и подарки, связанные с жизнью предстоятелей Русской православной церкви.

Чуть правее Воскресенского собора находится одно из лучших мест для фотографий.

Со смотровой площадки на Верхней набережной открывается вид на долину реки Теши, зеленые луга и поселок Выездное со Смоленским собором. На самой площадке установлены информационные стенды, рассказывающие об истории города и главных достопримечательностях, которые видны отсюда. А на перилах сидит маленький гусь-путешественник.

В конце 2025 года в Арзамасе установили три латунные мини-скульптуры гусей высотой всего 14 сантиметров. В знаковых местах можно найти малышку-гусыню и гуся-читателя.

Со смотровой площадки, через Соборную площадь, дорога ведет на улицу Гостиный ряд. Ее длина — всего около 280 метров, однако именно здесь на протяжении нескольких веков кипела торговая жизнь Арзамаса.

Изначально улица называлась Красной и вела к дороге на Москву. Первые торговые лавки были деревянными, но постепенно их заменили каменные здания, многие из которых сохранились до наших дней.

Сегодня Гостиный ряд остается торговой улицей, только вместо купцов здесь работают сетевые магазины, кофейни, рестораны и небольшие лавки. Практически все вывески выполнены в едином стиле с использованием дореволюционной орфографии.

Закончить прогулку стоит там, где меньше всего ожидаешь увидеть туристическую достопримечательность, — во дворе Арзамасского коммерческо-технического техникума.

Именно здесь находится необычный парк миниатюр, который туристы прозвали «арзамасской Европой». Под открытым небом можно увидеть уменьшенные копии Эйфелевой башни, Тауэрского моста, знаменитой красной телефонной будки, статуй острова Пасхи, ветряной мельницы и других известных сооружений.

Все объекты созданы руками студентов. Причем это не стилизованные макеты, а копии, выполненные по реальным чертежам с соблюдением пропорций. Коллекция постоянно пополняется. Сейчас ребята работают над новой миниатюрой — замком «Ласточкино гнездо».

Пожалуй, главное впечатление от Арзамаса — ощущение спокойствия и желание вернуться. Здесь гармонично сочетаются история и современность. При этом нет бешеного ритма мегаполиса, но и совсем провинциальным город Арзамас не назовешь — туристу точно есть чем заняться.