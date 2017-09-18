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Общество

Подрядчик завершил реконструкцию трамвайных путей от пл. Киселёва до ст. Петряевка в Нижнем Новгороде

20 сентября 2017 14:28  [55] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Подрядчик завершил реконструкцию трамвайных путей от пл. Киселёва до ст. Петряевка в Нижнем Новгороде по данным на 20 сентября. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

По данным министерства транспорта и автомобильных дорог, на участке от пл. Киселева до ст. Петряевка полностью переустроены трамвайные пути и смонтированы контактные сети трамваев. По контракту срок окончания работ по реконструкции этой территории истекает 30 ноября 2017 года.

Согласно информации, на 20 сентября полностью завершена реконструкция улично-дорожной сети на проспекте Молодежном в районе аэропорта, завершаются работы на путепроводах №3 и №4, а на путепроводе №2 ведется подготовка к устройству покрытия из асфальтобетона. Почти выполнено устройство шумозащитных экранов и возведение нижнего слоя основания из щебня и ЛОС. Ведутся работы по устройству покрытия асфальтобетона, устройству бортового камня, монтажу наружного освещения.

Как сообщалось ранее, по данным на 1 августа работы на пр. Молодежном в были выполнены на 60%.

Напомним, что 21 августа право на комплексное благоустройство пл. Киселева получил "Нижавтодорстрой". В рамках проекта будет проведено обновление дорожного полотна, рекреационной зоны, установлены новые урны и лавки. Срок выполнения работ - в течение 60 дней с момента заключения контракта. На эти цели из федерального бюджета выделено 37,2 млн рублей.

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