Мальтийская Domain Group и ННГУ намерены подписать соглашение о сотрудничестве в сфере образования Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Мальтийская компания Domain Group и Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (ННГУ) намерены подписать соглашение о сотрудничестве в сфере образования 21 сентября. Об этом журналистам сообщил почетный консул Мальты в Нижнем Новгороде Олег Зайцев, комментируя итоги первого дня Мальтийско-российского бизнес-форума 20 сентября 2017 года.



По его словам, этот проект подразумевает двустороннее партнерство в сфере обмена студентами двух стран для получения образования в сфере экономики, международных отношений, лингвистики, юриспруденции и других.



Также Зайцев сообщил, что аналогичное партнерство уже реализуется на базе Нижегородского лингвистического университета.



В свою очередь посол Республики Мальта в России Кармел Бринкат отметил, что Мальта заинтересована в партнерстве с нижегородским регионом в сфере высоких технологий, промышленности, туризма и образовательных услуг.



"Мы заинтересованы в налаживании отношений в сфере двухсторонних инвестиций в недвижимость, оказания юридическо-правовых услуг, высшего и среднего образования и культуры двух стран", - добавил он.



Напомним, что Мальтийско-российский бизнес-форум открылся на Нижегородской ярмарке 20 сентября. В 2017 году Нижний Новгород был выбран местом проведения бизнес-форума, приуроченного к 50-летию установления дипломатических отношений между Россией и Мальтой. Ранее форум проводился в Москве.