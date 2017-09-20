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Бизнес

Активы объединённых банков "Промсвязьбанк" и "Возрождение" составят 1,45 трлн рублей по МСФО

21 сентября 2017 10:44  [15] Бизнес

Активы объединённых банков "Промсвязьбанк" и "Возрождение" составят 1 трлн 450 млрд рублей по МСФО. Об этом сообщает пресс-служба "Промсвязьбанка" 21 сентября 2017 года.

Напомним, что 14 сентября советы директоров ПАО "Промсвязьбанк" и банка "Возрождение" (ПАО) вынесли на рассмотрение внеочередных Общих собраний акционеров каждого банка вопрос о реорганизации в форме присоединения Банка "Возрождение" (ПАО) к ПАО "Промсвязьбанк". Акционеры обоих банков примут решения по вопросам реорганизации путем направления бюллетеней в срок до 26 октября.

Банк "Возрождение" вошел в состав холдинга Промсвязькапитал Б.В. (ПСК) в 2015 году, и до настоящего времени между двумя банками шли интеграционные процессы: переход на единую операционно-технологическую платформу, централизация бэк-офисных функций, унификация продуктовой линейки и выстраивания кросс-продаж. Сегодня клиентам банка "Возрождение" доступны большинство продуктов и сервисов ПСБ и наоборот.

СПРАВКА:
Промсвязьбанк – российский частный банк с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 151 млрд рублей по состоянию на 1 июля 2017 года согласно данным по МСФО. Банк входит в перечень системно значимых кредитных организаций. Сеть банка насчитывает около 300 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае.

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