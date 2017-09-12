Нижегородское правительство отменило конкурс на разработку стратегии соцэкономразвития региона до 2035 года Экономика

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НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Правительство Нижегородской области отменило конкурс на разработку стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок 12 августа 2017 года.



Согласно информации, через три часа после возвращения закупки на этап подачи заявок в материалы были внесены дополнения, в соответствии с которыми определение поставщика пока отменено совсем.



Первоначально по итогам конкурса, которые были подведены 11 августа, победителем было признано ЗАО "Стратеджи Партнерс Групп" (Москва). В конкурсе также участвовали Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области и Аналитический центр при правительстве РФ. Еще одна заявка, поданная Национальным исследовательским университетом "Высшая школа экономики", была отклонена.



Между тем, ВШЭ 9 августа подала жалобу в антимонопольную службу, указав на нарушение министерством экономики региона и Центром размещения заказов закона о контрактной системе в сфере закупок. Жалоба касалась порядка оценки заявок по показателю качества услуг. УФАС признало ее обоснованной. Конкурсной комиссии было предписано отменить протоколы подведения итогов, а минэкономики – вернуть заявки участникам, внести в документацию изменения, устранив нарушения.



Напомним, начальная (максимальная) цена контракта на разработку стратегии составляет 50 млн рублей. Выделение средств на эти цели 29 июня 2017 года одобрило Заксобрание Нижегородской области.